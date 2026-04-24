鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-24 14:00

知情人士透露，軟銀集團 (SoftBank Group) 旗下電信部門軟銀公司 (SoftBank Corp.) 計劃將位於大阪的部分工廠轉型，打造為人工智慧 (AI) 資料中心供電、日本規模前幾大的大型電池生產線，目標在五年內投產。

軟銀高層先前曾考慮將位於堺市 (Sakai city) 的工廠用於機器人製造等多種用途，最終決定投向能源領域。

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由孫正義領導的軟銀集團是全球 AI 領域最堅定的支持者之一，已投入數千億美元在資料中心、雲端服務以及 OpenAI 等新創公司，並透過國內電信部門建立合作夥伴關係和執行基礎建設計畫，以強化 AI 願景。

新五年計畫下月公布

知情人士表示，軟銀公司執行長宮川潤一 (Junichi Miyakawa) 預定下月發布新的五年經營計畫時，正式宣布這項電池事業。儘管細節可能仍有變動，但孫正義已批准這項計畫。

隨著地緣政治緊張持續干擾各產業供應鏈，宮川潤一希望提升日本製造業自給自足的能力。若該計畫成功，軟銀的電池產線將優先支援自家的 AI 資料中心，隨後再提供給其他日本企業。

根據軟銀的計畫，電池工廠的總電池容量估達數 GWh。雖然這樣的規模仍遠小於中國某些動輒超過 50 GWh 的工廠，但根據彭博新能源財經 (BloombergNEF) 的數據，這將使其名列日本最大電池工廠之一。軟銀目前正在評估多項可用於量產的新型電池技術。

這項計畫突顯宮川潤一的長期戰略：將電信部門轉型為營運資料中心的「AI 促成者」(AI enabler)。軟銀也政致力於升級全國行動網路，以配合倉儲機器人等 AI 裝置的需求。

斥資 6.3 億美元收購夏普工廠轉型

軟銀電信部門於 2025 年斥資 1000 億日元 (約 6.3 億美元) 向夏普 (Sharp) 收購一座液晶面板 (LCD) 工廠，並改建為資料中心。該廠占地約 84 萬平方公尺，面積足以容納 100 多個足球場。

該資料中心預料只會佔用部分空間，最終容量可擴展至 400MW 以上。第一階段開發預計將容量提升至 150 MW，定於今年稍晚開始營運。

目前軟銀高層正在研究生產電池的各類新技術。雖然磷酸鐵鋰 (LFP) 電池因安全性與成本效益最為普及，但軟銀也考慮採用日本或南韓更先進的尖端技術，以與中國競爭對手抗衡。

根據 SNE Research 的報告，中國廠商目前主導全球「電動車及儲能系統」(ESS) 鋰電池市場，2025 年中國占 ESS 市場比重達 64%，北美則以 16% 居次。隨著儲能技術成本下降，全球需求正蓬勃發展，特別是面臨龐大電力需求的資料中心業者。