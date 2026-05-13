三星電子勞資談判宣告破裂 5月21日起面臨18天大罷工
鉅亨網新聞中心
全球最大記憶體晶片製造商三星電子正處於大規模罷工的邊緣。經過為期兩天的馬拉松式斡旋談判，勞資雙方於當地時間 5 月 13 日凌晨宣告談判失敗，工會隨即重申將從 5 月 21 日起發動為期 18 天的全面罷工，預計將有逾 5 萬名工人參與其中。
核心矛盾：獎金制度與「AI 紅利」分配
這場勞資對峙的本質在於員工對「AI 紅利」分配不均的強烈不滿。目前，三星工人的獎金設有上限，最高不超過年度基本工資的 50%。工會要求廢除獎金上限，並將公司營業利潤的 15% 直接用於員工獎金，且必須將此條款寫入勞動合約。
相較之下，三星管理層僅提出將營業利潤的 10% 作為獎金，並提供一次性特別補償。工會代表崔承浩 (Choi Seung-ho) 對此表示深感遺憾，認為公司未對工會提出的任何議題做出實質回應。
SK 海力士的競爭壓力
三星工人的憤怒在很大程度上源於與競爭對手 SK 海力士的對比。SK 海力士去年廢除了獎金上限，其員工獲得的獎金據報是三星員工的三倍以上。隨著三星今年第一季營業利潤因晶片業務復甦而激增 750%(達 57.2 兆韓元)，員工普遍認為公司在享受 AI 浪潮紅利的同時，卻未與勞工公平分享利潤。
全球供應鏈與經濟衝擊
一旦罷工如期進行，對全球半導體供應鏈的衝擊將不容小覷。工會估計，為期 18 天的罷工可能導致三星損失高達 30 兆韓元 (約 200 億美元)。駐韓美國商會警告，生產中斷將加劇全球記憶體市場的供應瓶頸、價格波動及採購不確定性，並可能讓美光 (MU-US) 與 SK 海力士等競爭對手從中獲益。
南韓政府對此高度關注，財政部長官具潤哲 (Koo Yun Cheol) 呼籲雙方繼續努力達成談判，並強調「在任何情況下都不應發生罷工」。
最後變數：法院裁決與政府干預
目前的關鍵節點在於 5 月 20 日。水原地方法院預計將在此之前就三星申請的禁令作出裁決，此禁令旨在禁止工人占領關鍵設施，並要求安全關鍵崗位的人員留守。若法院支持公司申請，罷工的實際規模與影響力可能會受到限制。
市場投資者正密切關注事態發展。受談判失敗消息影響，三星股價曾一度重挫逾 6%，市值蒸發約 660 億美元。
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