鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-05 07:00

蘋果 (AAPL-US) 預計今年 9 月推出全新版本 Siri，但這次幕後支援技術將出現重大變化。《The Information》最新報導，蘋果將透過 Google Cloud 的輝達 Blackwell B200 AI 晶片提供部分雲端運算能力，成為蘋果生成式 AI 布局的重要里程碑。

報導指出，蘋果下週將在 WWDC 2026 開發者大會上持續強調裝置端 AI 功能，但當使用者提出較複雜、需要更高運算能力的請求時，新版 Siri 將轉交至 Google 的 Gemini 大型語言模型處理。

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據悉，Google 將提供部署於資料中心的大量輝達 Blackwell B200 晶片支援新版 Siri。這些晶片內建「機密運算」(Confidential Compute) 功能，可在資料處理過程中進行硬體層級加密，藉此保護使用者隱私。

Blackwell B200 是輝達於 2024 年推出的新一代 AI 晶片，接替 Hopper 架構，主要針對大型語言模型訓練與推論設計，運算效能較前代產品大幅提升。

這項合作意味著蘋果在 AI 發展策略上出現明顯轉變。過去蘋果向來強調掌握產品所有關鍵技術與核心基礎設施，但新版 Siri 部分雲端運算能力將依賴 Google 與輝達提供的技術平台。

外界關注蘋果兩年前推出的 Private Cloud Compute 是否仍將扮演重要角色。該系統採用蘋果自家 Mac 系列晶片打造，原本被視為兼顧雲端 AI 運算與隱私保護的重要方案。

蘋果曾嘗試在自家伺服器平台運行經過調整的 Gemini 模型，但測試結果顯示運算速度未達預期，因此最終選擇採用 Google Cloud 的 AI 基礎設施。

儘管底層架構有所改變，《The Information》指出，蘋果未來仍可能保留 Private Cloud Compute 品牌名稱。

Apple Intelligence 在 WWDC 2024 首度亮相，但市場對首波功能反應平淡，而原訂推出的個人化 Siri 也因開發進度落後而多次延後。