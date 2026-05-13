鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-13 20:20

日本汽車製造大廠日產汽車 (Nissan) 周三 (13 日) 公布財報顯示，在截至今年 3 月的財政年度中，雖然公司仍受美國關稅、通貨膨脹及日益激烈的競爭影響而處於赤字狀態，但虧損已較前一年大幅縮減。日產同時釋出樂觀訊號，預計在下一財年將重新恢復獲利。

日產汽車虧損顯著縮減 力拼下一財年轉虧為盈(圖:shutterstock)

根據數據顯示，日產該年度淨虧損為 5,330 億日元 (約 34 億美元)，優於前一財年 6,709 億日元的赤字，年度銷售額則下降 5% 至 12 兆日元。

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若單看 1 月至 3 月的第四季表現，淨虧損為 2,829 億日元，與去年同期高達 6,760 億日元的虧損相比，展現了明顯的改善。日產全年在全球共售出 315 萬輛汽車，旗下車款包括 Altima 轎車、Pathfinder 休旅車及 Leaf 電動車等。

日產執行長 Ivan Espinosa 表示，公司已跨越恢復期，正進入「成長階段」，並看好轉虧為盈的明確跡象。他指出，未來將透過嚴格的成本管理與加快新產品上市速度來推動利潤。

儘管高層展現信心，但日產目前的財務狀況仍處於多年來的低谷，公司已採取裁員數千人以及出售總部大樓等激進措施來節省開支。

展望未來，日產預測在截至 2027 年 3 月的財政年度中，將能實現 200 億日元的小幅獲利。面對中國車廠在亞洲市場的強勢競爭，日產曾與競爭對手本田 (Honda) 商討合併事宜，雖然該計畫最終破局，但雙方未來仍可能進行有限度的合作。