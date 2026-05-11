鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-12 06:20

外媒最新報導指出，日本軟銀集團創辦人孫正義正與法國總統馬克宏磋商，打算在未來數週內公佈一項在法國的大型 AI 資料中心投資計畫。

知情人士透露，孫正義常收到企業高層的合作邀約，但此次由國家元首親自接洽，令他頗感興趣，已開始認真評估推進該案。

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據悉，這位日本企業家正考慮在法國投入數十億美元，作為軟銀全球 AI 基礎設施佈局的一環。

兩名知情人士指出，孫正義曾提出最高達 1000 億美元的投資構想，但實際金額可能低於此數字，視其是否優先推動其他項目而定。相關計畫最早可能在本月對外宣佈。

馬克宏近期在東京與孫正義會面時提出上述 AI 構想，雙方可能選在由馬克宏於 2018 年發起的「選擇法國峰會」(Choose France Summit) 上正式公佈合作，該活動旨在吸引外資並提升法國商業吸引力，通常有多位知名產業領袖出席。

不過，知情人士強調，目前項目細節尚未敲定，潛在投資規模仍可能調整。孫正義素以提出龐大且經常變動的投資構想聞名，此前他已在全球宣佈數千億美元的 AI 基礎設施計畫，但許多尚未真正落地。