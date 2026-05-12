鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-13 00:00

南韓媒體報導，南韓股市近期漲勢勢如破竹，正促使南韓民眾大量解約保險及提領儲蓄存款，把資金投入股市以追求更高的報酬率。

韓股今年飆漲85%掀資金大遷徙！民眾棄保險、定存轉戰股市 壽險解約金飆近5兆韓元 (圖:Shutterstock)

根據周一 (11 日) 公布的產業數據顯示，南韓三大壽險巨頭——三星人壽 ( Samsung Life Insurance)、韓華人壽(Hanwha Life Insurance) 與教保人壽(Kyobo Life Insurance)，第 1 季的保單解約金達到 4.9 兆韓元(約 33 億美元)，較去年同期成長 16.3%。

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解約金增加的狀況顯示，越來越多保戶不惜承擔損失，也要提前終止保險合約，以便將資金投入股市尋求高報酬。保單解約金是指合約未到期前就終止所退還的金額，通常低於已繳納的總保費。

其中，儲蓄型保單的解約情形最為劇烈，解約金額年增 23.2% 至 2.29 兆韓元。儲蓄型產品在期滿後會退還本金與利息，如今面臨解約潮，反映民眾正從穩定的儲蓄產品轉向高風險資產。

產業人士說：「消費者即便面臨虧損也選擇解約，顯然是為了追求證券市場的高報酬。過去股市大漲期間也曾出現類似波動，我們目前預料這只是暫時現象，對保險公司獲利的影響有限。」

這股轉移潮也反映在金融集團的財報中。新韓人壽首季獲利年減近 40%，KB 人壽下滑 8%。相較之下，新韓證券首季獲利翻了兩倍以上，KB 證券單季獲利也激增 93%。

儲蓄銀行存款外流

儘管儲蓄銀行試圖藉由調升利率來捍衛資金來源，但仍未讓存款外流止步。根據南韓央行 (BOK) 最新數據，儲蓄銀行的總存款餘額降至 97.93 兆韓元，創下四年四個月新低。

根據南韓儲蓄銀行聯合會的資料，全韓國 79 家儲蓄銀行的一年期定存平均利率，上周升已至 3.24%，創下去年 1 月以來新高。雖然儲蓄銀行利率通常高於一般商業銀行，但在股市強勁動能面前也難以匹敵。

資金外流情形已蔓延至主要商業銀行。根據報導，KB 國民、新韓、韓亞、友利及 NH 農協這五大銀行的定期存款總額，從 2 月底的 947 兆韓元下降至 5 月初的 935 兆韓元，短短兩個多月內縮減約 12 兆韓元。

韓股今年噴發 85% 資金瘋狂卡位

這波存款下滑恰逢南韓大盤 Kospi 指數在 3 月回檔後強力反彈。繼 2025 年交出傲視全球的 76% 漲幅後，Kospi 今年前兩個月最高衝上 6300 點，漲幅達 50%，隨後在 3 月因中東局勢與油價震盪拉回至 5000 點，但隨即迅速收復失地，並在 5 月初突破 7000 點大關。