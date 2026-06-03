鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-04 07:42

美國總統川普周三 (3 日) 淡化伊朗在荷姆茲海峽部署水雷對商業航運造成的威脅，表示美軍已「清除大部分水雷」、荷姆茲海峽將可「立即」重新開放，並鼓吹可改走阿曼沿岸航線繞行的替代路線。儘管如此，近期仍有其他美國官員持續警告相關風險。

川普向媒體表示，美軍已經「掃除水雷，而且我們認為大部分都已經清理完成」。他指出，一旦伊朗簽署停止武裝衝突的諒解備忘錄 (MOU)，荷姆茲海峽將可「立即」重新開放，但前提是仍有部分區域需要完成水雷清除作業。

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不過，伊朗迄今仍拒絕接受川普提出的和平條件，也尚未同意達成協議。而美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 本周在國會作證時表示，伊朗已在荷姆茲海峽大範圍布設水雷，且商船仍面臨伊朗無人機威脅。

川普似乎還暗示部分船舶已透過阿曼沿岸航線繞行，必要時可獲得美軍協助。

他說：「事情很快就會發生，而我們本來也會走南方航線。」

自美國與以色列 2 月底對伊朗發動軍事行動以來，荷姆茲海峽實際上處在接近關閉狀態，全球爆發能源危機。由於這條水道平時承載全球約五分之一能源運輸量，因此重新開放荷姆茲海峽已成為川普推動和平協議的核心目標之一。

就在川普發表這番言論後不久，由共和黨掌控的美國眾議院，周三表決通過停止戰事，凸顯出這場不受歡迎的海外衝突日益升高所帶來的政治引應。

在美國民眾經濟壓力愈來愈大的情況下，11 月期中選舉正一步步逼近，而這場選舉將決定國會控制權。

波灣局勢再度升級

目前華府與德黑蘭已就延長停火兩個月及重新開放荷姆茲海峽達成大致框架，但最終細節談判仍進展緩慢。

川普周三在白宮橢圓形辦公室向媒體表示，美國與伊朗的和平談判進展順利，雙方「已相當接近」達成協議，最快可能在本周末完成簽署，為持續數月的中東危機帶來新的轉機。

根據卡達官方通訊社報導，川普周三稍早與卡達元首 Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani 通話，後者強調，應優先透過政治與外交手段解決危機，並推動各方對話。

兩人通話前，伊朗剛對美軍位於巴林的主要海軍基地以及科威特的 Ali Al-Salem Air Base 空軍基發動攻擊。

此外，科威特民用機場也遭襲擊，造成至少一人死亡、機場設施受損，航班一度暫停數小時。

美軍則表示，周二一艘前往伊朗的空油輪遭擊中後，美軍部隊隨即遭到飛彈與無人機攻擊。美軍因而攻擊位於荷姆茲海峽附近 Qeshm 島上的一座通訊塔，並指控伊朗派遣無人機攻擊商業船舶。

與此同時，以色列持續打擊黎巴嫩真主黨 (Hezbollah) 武裝組織，也讓相關談判變得更加複雜。

川普周一與以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 通話時，曾要求對方放棄轟炸黎巴嫩首都貝魯特的計畫。

川普周三證實，當時雙方通話氣氛緊張，他甚至爆了粗口。他在 Podcast 節目《Pod Force One》訪問中表示：「我對他 (尼坦雅胡) 一直跟黎巴嫩打個不停感到有些惱火。」