鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-04 05:50

美國總統川普週三 (4 日) 表示，美國與伊朗的和平談判進展順利，雙方已相當接近達成協議，最快可能在本週末完成簽署，為持續數月的中東危機帶來新的轉機。

川普：美伊協議可望本周末達成 不排除數日內簽和平協議 (圖：shutterstock)

川普在白宮橢圓形辦公室接受媒體訪問時表示，伊朗已「非常接近」與美國簽署和平協議，並強調雙方有望在未來幾天內達成最終共識。

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川普坦言，中東局勢依然充滿變數。伊朗所在區域是全球最不穩定的地區之一，無論是當地民眾還是政治領導層都存在高度不確定性，因此任何情況都有可能發生。

不過，川普仍對談判前景表達樂觀態度，認為華府與德黑蘭正朝達成協議的方向邁進。

川普重申，美方立場始終明確，談判的核心條件是伊朗必須承諾永遠不擁有、不發展，也不購買核武器。

他指出，美國具備足夠軍事能力進一步升高軍事行動，但強調自己更傾向透過外交方式解決問題。

川普表示，美軍若選擇採取全面軍事行動，有能力在短時間內對敵方造成毀滅性打擊，但他希望能透過書面協議達成相同目標，避免更多人員傷亡。

他說，多數政府官員支持以外交協商取代軍事衝突，儘管部分人士持不同意見，但整體而言，透過談判解決問題仍是目前最受支持的方向。