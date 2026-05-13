美40兆債務引爆危機！礦業大老驚人預測：金價三年內飆上每盎司17250美元
鉅亨網編譯陳韋廷
礦業傳奇人物、Franco-Nevada 共同創辦人暨前紐蒙特礦業總裁 Pierre Lassonde 最新表示，全球金融體系正經歷結構性轉型，黃金將逐步取代美元成「終極儲備貨幣」，有望攀漲至每盎司 1 萬 7250 美元，並重申這一判斷基礎十分紮實，確信未來三年就能見到這一價位。
Lassonde 再接受《Kitco News》訪問時指出，當前宏觀格局酷似 1970 年代停滯性通膨時期，但如今全球槓桿水平極高，將令本輪周期波動更為劇烈。
他舉例，1981 年雷根首次當選時美國債務僅 1 兆美元，如今美國每年利息支出就達這個規模，總債務已逼近 40 兆美元。
根據本月初最新數據，美國國債總量近 39 兆美元，高借貸成本加重債務負擔，美國國會預算辦公室預估本財年淨利息支出將佔聯邦總支出近 14%。
在美國預算赤字預計超過 GDP 7.9% 的背景下，Lassonde 認為，聯準會 (Fed) 實質上在進行債務貨幣化、印鈔兜底，為金價提供長期支撐。
Lassonde 解釋道：「黃金 90% 的時候是大宗商品，10% 的時候是終極儲備貨幣。當美元無法履行終極儲備貨幣職能時，黃金就會取而代之，正是當下正在發生的事。」
中國央行截至上月底的官方黃金儲備達 7464 萬盎司，連 18 月增持，即便持續買入，黃金在中國外匯存底中的佔比仍不足一成，後續還有巨大增持空間。
儘管金銀價格已創歷史高位，Lassonde 認為礦業族群仍被大幅低估，市場尚未充分定價行業空前的經營槓桿。多數金礦企業整體成本在每盎司 1500 至 1600 美元，行業平均維持全現金成本約 1450 美元，相對當前金價擁有極高獲利空間。
他還分析指出，金價到 4600 美元時，企業每盎司利潤可達 3000 美元，若漲至 17000 美元利潤率將擴張五倍，這些利多完全未反映在股價，即使金價只到 7000 美元，行業經營利潤也將翻倍。
Lassonde 還稱讚當下礦業執行長資本配置極度自律，不再盲目擴張、高價併購，專注內生增長、分紅與回購，從業 50 年的他首次見證黃金族群大規模出現股票回購。
Lassonde 最後總結說道：「當前黃金行情絕非簡單短期漲價，而是一輪完整的礦業周期。很多人還在觀望黃金市場，帶我想問『大家還在等什麼』？」
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