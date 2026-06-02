鉅亨網記者張韶雯 台北
第一金 (2892-TW) 今 (2) 召開法說會，針對外界高度關注的國內外總體經濟與雙率走勢，第一金副總經理兼發言人李淑玲釋出最新預估。第一金研判，在國內油電價格凍漲、房市逐步降溫，且貿然升息將加重傳產類股融資壓力等多重因素下，台灣央行今年升息的動機並不強；新台幣則因出超暢旺仍有升值空間，但預估升值空間有限，且不至於升破 30.5 元關卡。
對於全球雙率走向，市場看法分歧。李淑玲於法說會上指出，從國內通膨壓力來看，目前相關油電價格維持凍漲，並無急迫的通膨危機，除非後續相關油電價格出現調整，央行才可能進行預防性升息。此外，觀察國內傳產類股當前仍普遍受到關稅影響，營運資金成本壓力仍大，加上央行過去一系列降溫措施已對房市成長產生抑制作用，因此研判央行目前不至於有進一步升息的壓力，台幣利率走向短期內並不急迫。
在外匯市場方面，李淑玲分析，受惠於台灣目前商品出超表現相當暢旺，加上國際能源價格維持在相對高檔，預期新台幣仍具備升值的操作空間。不過，為了兼顧出口商競爭力與減輕進口能源成本的雙重壓力，台幣升值幅度應相對有限，預測走勢不至於升破 30.5 元關卡。
針對美國聯準會的貨幣政策，第一金則抱持降息預期。李淑玲指出，美國目前高企的利率成本對長期需要融資的企業造成顯著壓力，十年期美債殖利率持續維持在 5.5% 以上的高檔，高達 6% 以上的房貸利率也對美國房市形成強烈抑制。第一金預估，若中東戰事能在今年上半年迎來平息與和解，隨著油價自高點回落、輸入性通膨壓力解除，聯準會最快將在今年下半年或第四季啟動降息周期。
面對股東關切今年前 4 月獲利動能與股價表現，第一金表示，今年以來整體營運相較過去已有長足進步，但非銀行子公司特別是證券端，獲利表現確實未如金控同業突出。
第一金強調，後續將積極因應，在風險可控的範圍內全面提升證券與人壽等「第二引擎」的獲利能力，目前非銀行獲利佔比在 4 月已拉高到 15%，未來將以維持在 12% 至 15% 為目標，盼能跟上市場大潮與節奏，以實質獲利反饋股東期待。
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