鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-02 19:31

第一金 (2892-TW) 今 (2) 召開法說會，針對外界高度關注的國內外總體經濟與雙率走勢，第一金副總經理兼發言人李淑玲釋出最新預估。第一金研判，在國內油電價格凍漲、房市逐步降溫，且貿然升息將加重傳產類股融資壓力等多重因素下，台灣央行今年升息的動機並不強；新台幣則因出超暢旺仍有升值空間，但預估升值空間有限，且不至於升破 30.5 元關卡。

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針對美國聯準會的貨幣政策，第一金則抱持降息預期。李淑玲指出，美國目前高企的利率成本對長期需要融資的企業造成顯著壓力，十年期美債殖利率持續維持在 5.5% 以上的高檔，高達 6% 以上的房貸利率也對美國房市形成強烈抑制。第一金預估，若中東戰事能在今年上半年迎來平息與和解，隨著油價自高點回落、輸入性通膨壓力解除，聯準會最快將在今年下半年或第四季啟動降息周期。

面對股東關切今年前 4 月獲利動能與股價表現，第一金表示，今年以來整體營運相較過去已有長足進步，但非銀行子公司特別是證券端，獲利表現確實未如金控同業突出。