鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-12 13:10

今年以來，AI 概念股成為推動標普 500 指數上漲的絕對主力，貢獻逾 8 成漲幅。面對如此高的市場集中度，部分投資人質疑漲勢能否延續，但華爾街投行傑富瑞 (Jefferies) 最新分析指出，這波行情有堅實的獲利基礎支撐，並非泡沫。

貢獻標普8成漲幅！AI將持續「帶飛」美股？華爾街投行：漲勢有獲利支撐 看好兩大細分族群(圖:shutterstock)

傑富瑞量化策略團隊發現，AI 投資組合的回報主要由獲利成長驅動，而非本益比擴張，這賦予了趨勢「可持續性」。

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數據顯示，若完全剔除 AI 類股，標普 500 指數今年僅漲 2%。

今年 AI 類股預期獲利規模自去年中以來已飆升逾 30%，分析師更預估 2026 至 2027 年期間，AI 類股 EPS 的年複合成長率 (CAGR) 將達 38.5%，遠高於非 AI 板塊的 11.9%。

儘管股價表現強勁，AI 板塊的本益成長比 (PEG) 僅 0.6 倍，這意味著按獲利增速來看，AI 仍是美股市場中「投資成本最低的產業」。

不過，AI 族群內部表現分化，伺服器、光學元件和記憶體領漲，超大型資料中心和晶片設計商則相對落後。

此外，今年第一季財報季強化了市場信心，約 86%AI 相關公司獲利超出預期，創新冠疫情爆發以來新高。

根據傑富瑞分析，市場對業績不及格的懲罰極重，但超預期後往往伴隨評級上調，顯示獲利風險仍低。