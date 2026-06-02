鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至0.87元，預估目標價為8.62元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Stellantis N.V(STLA-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.89元下修至0.87元，其中最高估值1.47元，最低估值-0.62元，預估目標價為8.62元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.47(1.47)
|2.25
|2.93
|3.39
|最低值
|-0.62(-0.62)
|0.02
|0.61
|1.17
|平均值
|0.87(0.88)
|1.53
|2.12
|2.33
|中位數
|0.87(0.89)
|1.63
|2.13
|2.37
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,942.51億
|2,017.52億
|2,073.32億
|2,043.98億
|最低值
|1,783.78億
|1,815.02億
|1,815.56億
|2,020.59億
|平均值
|1,870.26億
|1,929.50億
|1,986.83億
|2,031.56億
|中位數
|1,876.95億
|1,933.81億
|2,001.57億
|2,030.09億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.48
|5.62
|6.47
|2.01
|-8.75
|營業收入
|1,766.10億
|1,887.47億
|2,049.19億
|1,696.93億
|1,732.46億
詳細資訊請看美股內頁：
Stellantis N.V(STLA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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