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鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡姆登房地產信託(CPT-US)EPS預估上修至1.16元，預估目標價為113.00元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對卡姆登房地產信託(CPT-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.14元上修至1.16元，其中最高估值3.09元，最低估值0.72元，預估目標價為113.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值3.09(3.09)1.762.2
最低值0.72(0.72)0.780.65
平均值1.62(1.58)1.251.51
中位數1.16(1.14)1.381.59

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值16.08億16.61億17.37億17.57億
最低值15.24億15.56億16.22億17.57億
平均值15.61億15.97億16.62億17.57億
中位數15.66億16.02億16.59億17.57億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.976.063.701.503.54
營業收入11.54億14.30億15.45億15.54億15.85億

詳細資訊請看美股內頁：
卡姆登房地產信託(CPT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCPT

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