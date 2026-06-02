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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nebius Group N.V. Class A(NBIS-US)EPS預估下修至-2.34元，預估目標價為252.50元

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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Nebius Group N.V. Class A(NBIS-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.79元下修至-2.34元，其中最高估值0.31元，最低估值-5.6元，預估目標價為252.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.31(0.31)3.757.86.98
最低值-5.6(-5.6)-5.57-4.82-2.22
平均值-2.17(-2.06)-1.520.652.38
中位數-2.34(-1.79)-1.63-2.152.38

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值36.79億180.15億388.58億503.54億
最低值31.00億89.17億167.38億235.60億
平均值34.01億116.81億218.37億354.38億
中位數33.76億115.88億178.65億324.00億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.551.530.630.510.34
營業收入48.33億74.61億93.48億1.18億5.30億

詳細資訊請看美股內頁：
Nebius Group N.V. Class A(NBIS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNBIS

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