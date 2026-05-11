鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-12 05:00

專攻 AI 晶片設計的頂尖新創公司 Cerebras Systems 本周四 (14 日) 將登陸那斯達克交易所，預計估值高達 350 億美元，這也將成為測試公開市場究竟能容納多少家 AI 晶片企業的關鍵時刻。

若複製同屬 AI 基礎設施領域的雲端服務商 CoreWeave 上市熱度，Cerebras 有很大機率迎來資金追捧的火熱行情。

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一年前，CoreWeave 以每股 40 美元上市，股價雖歷經劇烈波動，但上周五 (8 日) 收盤已衝上 114 美元，但去年多數無 AI 業務佈局的科技新股表現則截然不同。

即便 CoreWeave 正大舉擴建資料中心、每年消耗數十億美元現金，股價仍廣受青睞，這意味著華爾街投資人恐忽略 Cerebras 同樣處於燒錢階段的事實，轉而看重其 AI 賽道屬性。據

美媒此前報導指出，Cerebras 本次 IPO 的認購需求十分旺盛。

然而，AI 晶片賽道已是名副其實的紅海，競爭極為擁擠。晶片採購方主要是雲端大廠與大型 AI 研發企業，如今選擇繁多。除主導產業的輝達以外，超微、谷歌、亞馬遜都已推出自研 AI 晶片，Meta 與微軟也正致力於自研。

Cerebras 雖擁有 OpenAI 作為客戶兼股東 (儘管 OpenAI 也與博通合作自研晶片），並達成協議向亞馬遜 AWS 供應晶片作為補充方案，但無法迴避賽道擁擠的現實。