鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-11 07:00

輝達正以前所未見的資本規模加速構建其 AI 生態系護城河，繼續鞏固全球市值最高企業的地位。

暴賺436%！輝達今年累計豪擲逾400億美元 加速構建AI生態護城河(圖:shutterstock)

這家 AI 晶片巨頭上周同意向光纖製造商康寧 (Corning) 投資至多 32 億美元，並向資料中心營運商 IREN 投資 21 億美元，分析人士指出，這是輝達全面布局 AI 生態供應鏈的一部分。

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今年以來，輝達加速在 AI 領域的投資步伐，承諾的股權投資金額已超過 400 億美元，投資組合也擴大涵蓋更多上市公司股票。

輝達在 AI 基礎設施領域的上下游企業持股的同時，也與這些企業進行大規模商業交易。分析師認為輝達此舉符合「循環投資」(Circular Investment) 主題，也就是透過投資購買自家晶片的客戶來驅動自身成長，這一模式雖有爭議，但有助於構建難以逾越的競爭護城河。

Wedbush 證券分析師 Matthew Bryson 表示，輝達的投資與建設「完全符合循環投資的主題」，雖引發市場對持久性的擔憂，但若執行到位，將形成強大的競爭壁壘。

批評人士則將輝達的投資比作助長網路泡沫的供應商融資，擔憂市場逆轉時會面臨需求真實性的質疑。

值得關注的是，輝達財技與投資眼光極為精準，其對英特爾的 50 億美元投資，目前已浮盈近 436%，總浮盈金額接近 220 億美元，輝達股價上周五 (8 日) 收漲 1.75%，再創歷史新高，總市值攀升至 5.23 兆美元。

《CNBC》報導指出，輝達是 AI 熱潮最大贏家，全球爭搶 GPU 已使其股價四年內上漲超過 11 倍。

為將主導地位從晶片擴展到整個 AI 供應鏈，輝達正資助整個生態系，確保其運行在英偉達硬體上且有足夠產能，上一財年產生的 970 億美元自由現金流為此提供了彈藥。

根據輝達提交的文件，截至 1 月底，該公司資產負債表上的非上市股權證券從一年前的 33.9 億美元激增至 222.5 億美元。

今年以來，輝達已跟上市公司簽署至少 7 筆數十億美元的投資協議，並參與 20 多輪私人公司投資，單筆最大投資是向 OpenAI 注資 300 億美元，此外還參與了 Anthropic 和馬斯克 xAI 的融資。

根據上周兩筆交易細節顯示，與 IREN 的交易包括部署高達 5GW 的輝達基礎設施，與康寧的交易則涉及在美建三座新廠生產光學技術，輝達在構建機架級系統時可能轉向光纖電纜，而非銅纜。

今年 3 月，輝達還向 Marvell、Lumentum 和 Coherent 各投資 20 億美元用於矽光子技術，並向 CoreWeave 和 Nebius Group 等 AI 雲公司各投資 20 億美元。