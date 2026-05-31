鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-01 07:10

摩根士丹利 (下稱大摩) 首席中國經濟學家邢自强最新表示，目前正處於生產力非線性躍遷的激烈之年，AI 已取代傳統因素，成為全球最大宏觀變數，全球正式進入 AI 投資超級周期。

邢自强在 2026 年第十屆集微大會上拋出上述判斷，並從多個角度剖析 AI 2.0 時代中國的獨特路徑與全球產業新格局。

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邢自强指出，AI 1.0 時代以生成式大模型為主，多在對話框中輔助人類思考，而當前進入的 AI 2.0 時代，核心是 Agentic AI(智能體 AI)，具備自主執行、邏輯推理、跨工具調用與長期任務規劃能力，真正「讀懂業務」，推動生產力呈指數級增長。2026 年被定義為 AI 跨越能力邊界的基點之年。

在此背景下，全球 AI 投資主線正從「美國搭台、韓台吃肉」向多元化擴散。

邢自强指出，中國並未將所有籌碼押注在算力軍備競賽上，而是走出一條「場景落地優先、系統集成取勝」的差異化道路。中國 AI 發展重心已完成三大轉移：從訓練轉向推理、從技術創新轉向規模化場景應用、從資本投入期轉向實質獲利期。

邢自强分析說道：「戰略上，中國比拼的不只是單一模型參數，而是部署速度、成本效率、場景適配與系統級優化。中國正將 AI 從雲端快速滲透至能源系統、工廠製造流程與城市基建，形成『低成本開源模型＋大規模實體經濟落地』的突圍路徑。」

大摩預估，受惠於「十五五」規劃與資本市場支持，到 2030 年，中國 AI 晶片、半導體設備與記憶體國產化率將從目前不足三分之一全面提升至 80% 以上。

更值得關注的是具身智能的崛起。邢自強強調，當 AI 從虛擬走向物理實體，中國的供應鏈集群與工程師紅利將形成難以撼動的護城河。「在人形機器人、無人駕駛、無人機等新興領域，中國有望誕生『新新三樣』。」

根據大摩研究報告，未來全球人形機器人百強企業中，超過 60% 將來自中國。憑藉比海外低 20% 以上的產業鏈成本，中國有望成為物理 AI 時代全球繞不開的「母機中心」。

這種優勢體現在 HALO 資產的價值重估上。邢自强指出，在數位技術邊際成本趨零的時代，電網、工業產能、能源基建等實體資產稀缺性凸顯。中國在 AI 硬體與能源轉型方向的完備布局，使其成為全球供貨的核心節點。宏觀模型測算，到 2030 年中國全球出口份額將從七分之一升至六分之一，新興領域份額更將超過三分之一。到 2035 年，AI 廣泛普及將拉動中國潛在 GDP 比無 AI 情景高出 3.5 個百分點。

然而，邢自强亦對 AI「雙面刃」效應提出警告稱，當前中國經濟呈「外熱內冷」，出口與部分新質生產力投資火熱，但內需與房市依然疲軟。

邢自强預估，在缺乏超常規政策干預下，房市止跌回穩需要等到明年下半年。

更嚴峻的是勞動力市場摩擦。在內需不足的背景下，九成企業率先將 AI 用於「降本增效」而非擴產，導致初級職缺與勞動密集型服務業面臨替代壓力，反過來抑制消費復甦。

邢自强說：「AI 在初級階段可能加劇短期失業，需要更強的社會保障制度來對沖。」