鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-11 06:30

《巴隆周刊》指出，該股自去年 9 月獲該報列為精選推薦個股以來，累計漲幅已達 127%。此後，《巴隆》也兩次重申推薦，分別是在 1 月 23 日、股價已上漲 65% 時；以及 6 天後，在該公司與帕蘭提爾科技 (PLTR-US) 達成合作的消息傳出時。

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根據報導，Innodata 公布今年第一季營收為 9,010 萬美元，年增 54%，遠高於華爾街普遍預估的約 7,650 萬美元。每股盈餘達 0.42 美元，較去年同期 0.22 美元近乎翻倍，更大幅超越市場預期的約 0.08 美元。

在業績指引方面，公司將全年營收增長目標從原先的 35% 或以上，上調至 40% 或以上。

本次財報另一大亮點，在於客戶集中度風險明顯下降。2025 年，Innodata 最大單一客戶一度佔其總營收的 58%。

如今，公司宣布與「全球某大型科技公司」達成重要新合作，預計今年可帶來約 5,100 萬美元收入，並躍升為公司第二大客戶。

Innodata 執行長 Jack Abuhoff 表示：「最大客戶的絕對營收仍在增長，而其他客戶群的成長速度更快。」他同時透露，目前業務管線中尚有數個大型潛在案件，尚未納入官方業績預測。

總部位於美國紐澤西州里奇菲爾德帕克的 Innodata，專注於為先進 AI 模型訓練與優化提供所需的資料標注與精選服務。近年來，隨著與頂級超大規模雲端服務商及各大 AI 公司的合作持續深化，公司業務進入快速增長軌道。

今年 1 月，《巴隆》就曾報導稱，Innodata 獲帕蘭提爾科技選中，在多模態資料領域提供 AI 相關服務。這類業務已超越傳統文字範疇，延伸至影片、圖像與感測器資料，並在國防及機器人領域展現出廣泛的應用潛力。

此外，市場對其 AI 代理系統支援方案的需求也持續升溫。

Wedbush 明星分析師 Dan Ives 維持對 Innodata「優於大盤」的評級；Maxim Group 分析師 Allen Klee 則將目標價上調至 111 美元，為華爾街同業中最高，較近期約 82 美元的股價仍有約 35% 的上漲空間。

《巴隆》分析稱，就估值而言，Innodata 目前股價約為預期獲利的 55 倍，並非低廉，但考量其獨特的業務定位、細分領域的領先地位以及加速增長的趨勢，此一估值被認為具有合理性。