鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-10 09:20

克里姆林宮週六（9 日）表示，美國急於達成終結烏克蘭戰爭的和平協議，但由於問題錯綜複雜，且談判幾乎陷入停擺，任何形式的協議都仍遙遙無期。

根據《路透》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫接受俄羅斯國家電視台專訪時表示：「美方感到急迫是可以理解的。然而，烏克蘭問題的解決極其複雜，要達成和平協議仍有很長的路要走，其中涉及許多複雜細節。」

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美國總統川普週五（8 日）宣布，俄羅斯與烏克蘭已同意自 5 月 9 日至 5 月 11 日實施停火。他在社群平台 Truth Social 發文表示，俄烏停火協議將包括暫停所有「動態軍事行動」以及雙方各交換 1000 名戰俘。

川普週五也向媒體稱：「我希望停火能大幅延長，這是有可能的。」

不過，克里姆林宮則指出，目前達成的協議僅為期三天，且相關談判仍處於暫停狀態。

克里姆林宮外交政策顧問烏沙科夫表示：「談判很可能會恢復，但目前仍不清楚具體時間。」

他並指出：「雙方已達成協議，勝利日停火將持續三天，也就是 5 月 9 日、10 日與 11 日。」

俄烏戰爭迄今已逾四年，但俄羅斯軍隊至今仍未能完全奪取烏克蘭東部頓巴斯地區。目前，基輔部隊已被迫撤退至一系列要塞城市防線。