鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-10 10:00

光子與光學技術公司 Lumentum(LITE-US) 將於 2026 年 5 月 18 日正式納入那斯達克 100 指數，取代商業不動產數據分析公司科斯塔集團 (CSGP-US) 的席位。這項調整不僅代表著 Lumentum 躋身科技指標核心成份股，也反映出這檔個股近兩年來令市場瞠目的漲勢。

根據《Crypto Briefing》報導，Lumentum 股價在 2025 年全年大漲 339%，進入 2026 年後再接再厲，截至目前又上揚約 145 至 150%，市值已逼近 700 億美元。

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相較之下，遭替換的科斯塔集團市值僅約 130 億美元，兩者差距懸殊。

值得注意的是，這並非 Lumentum 今年首次被納入重要指數。早在 2026 年 3 月 23 日，該公司就已被納入標普 500 指數，代表該股在短短兩個月內，同時躋身美國兩大基準指數。

Lumentum 的核心業務圍繞在光子學技術，也就是產生、偵測與操控光的科學。該公司製造的光學元件，可協助資料在光纖網路與資料中心中高速傳輸，使其成為 AI 基礎建設供應鏈中的關鍵一環。

Lumentum 的產品組合涵蓋雷射器、光放大器以及光收發器等高速光學連結中的關鍵元件。

分析稱，該公司本質上已成為 AI 基礎建設浪潮中的「賣鏟人」，提供支撐 AI 發展所需的核心技術，而非直接投入競爭激烈的 AI 模型市場。

Lumentum 納入那斯達克 100 將掀被動資金買盤

報導指出，被納入那斯達克 100 指數的實質意義，在於追蹤該指數的所有指數型基金與 ETF，包括規模龐大的景順 QQQ Trust(QQQ-US) 皆須按比例買進 Lumentum 股票以維持與指數的一致性。

這也因此形成來自被動型投資人的「強制性需求」，而這些被動資金合計管理的資產規模高達數兆美元。類似的情況其實早在今年 3 月、Lumentum 加入標普 500 指數時已發生過一次。

對科斯塔集團而言，情況則恰恰相反，追蹤那斯達克 100 的指數基金必須出清該股持倉，形成機械性的賣壓。

報導稱，雙雙納入標普 500 與那斯達克 100 指數，從根本上改變了 Lumentum 的投資人結構，使其從一家中型市值的專業科技股，轉變為全球最大規模被動資金「必須持有」的標的。

需要注意的是，700 億美元的市值也代表市場已將 Lumentum 定價為 AI 基礎建設多年建置週期的最大受益者之一。在一年內暴漲 339%，之後又再上漲約 145% 至 150%，使該公司未來必須幾乎完美執行業務策略，才能支撐如此高的估值。

此外，超大規模雲端業者是高階光學元件的主要需求來源，一旦單一大客戶調整供應商或削減資本支出計畫，Lumentum 的營收走勢便可能迅速生變。