2026美國期中選舉：川普恐面臨國會失控危機！民主黨「藍色浪潮」成形？

鉅亨網新聞中心 2026-05-09 17:00

美國 2026 年期中選舉距今尚有數月，然而各項指標已悄然指向同一方向：民主黨正乘勢而起，共和黨則面臨全面守勢。從歷史慣性、總統聲望、補選結果到預測市場，多重訊號交疊共振，使「藍色浪潮」從預期逐漸演變為高機率情境。主流分析機構普遍預測，最終結果最有可能是民主黨奪回眾議院、共和黨勉強守住參議院的「兩院分治」格局，而這也會影響美國總統川普的執政方式。

川普恐面臨國會失控危機。(圖：Shutterstock)

《The Conversation》指出，美國政治存在一條清晰的鐘擺規律：自 1946 年以來，逾九成的期中選舉中，總統所屬政黨都會在眾議院失血。平均而言，執政黨每次期中選舉約流失 28 個眾議院席位。

‌



更關鍵的是總統聲望這條生死線。自杜魯門時代以來，凡總統在期中選舉前民調支持率跌破五成，其政黨無一例外失去眾議院控制權。

目前，多家權威民調機構數據顯示，美國總統川普近幾個月的支持率持續在 40% 以下低位徘徊，約 61.3% 的受訪美國人認為國家正走在錯誤的道路上。

共和黨在眾議院僅以 218 席對 214 席維持微弱多數，剔除公認的搖擺選區後，雙方席位數量大致持平。民主黨只需淨增幾席，即可重掌眾議院議事槌。

地方補選歷來是期中選舉的前哨戰。《CNN》數據分析師 Harry Enten 指出，自 2005 至 2006 年選舉週期以來，凡在補選中表現超常的政黨，最終均贏得眾議院多數，五次全數應驗。

近期一系列補選結果令共和黨警鈴大作。4 月 7 日，喬治亞州一個共和黨傳統強區舉行補選，共和黨候選人雖勝出，但領先優勢從 2024 年總統大選的 37% 驟降至 12%。

另外，威斯康辛州最高法院選舉中，自由派法官以 20% 的巨大差距擊敗保守派對手，民主黨甚至攻下長期屬於共和黨的沃基肖市市長職位。

綜合近期國會特別選舉，民主黨候選人平均得票率提升了 13 個百分點。

共和黨面臨多重內憂

共和黨的困境並非僅來自外部競爭壓力，黨內裂痕同樣構成致命隱患。

MAGA 陣營的內部整合日益困難：孤立主義派與鷹派干預主義者在外交政策上公開對立；矽谷右翼精英與底層藍領選民在移民及產業政策上訴求相互矛盾；瑪喬麗 · 泰勒 · 葛林等關鍵保守派人物與川普決裂，更直接暴露黨內共識的崩解。

人口結構也在發生不利於共和黨的變化。晨間諮詢公司（Morning Consult）早期民調顯示，54% 的拉丁裔選民及 71% 的非裔選民表態將支持民主黨。曾在 2024 年「倒戈」的獨立選民與年輕選民正大規模回流民主黨陣營。

更值得關注的是國會內部的「退休潮」。目前已有 60 名參眾議員宣布不再尋求連任，創下本世紀最高紀錄，其中眾議院共和黨就有 30 人宣布退休，遠多於民主黨的 21 人。

分析指出，大批現任議員出走，不僅使共和黨喪失「現任優勢」，更迫使黨部在防守端投入大量額外資源。

4 月 29 日，美國最高法院就「路易斯安那州訴卡萊斯案」作出裁決，認定在已符合《投票權法案》要求的前提下，不得強制各州增設少數族裔多數選區。預計此舉將使少數族裔多數選區的總數有所縮減。

然而，布魯金斯學會分析指出，這項裁決對共和黨可能是把雙刃劍。過去數十年，南方各州設立集中的少數族裔多數選區，實際上反而有利於共和黨，透過將少數族裔選票「集中包裝」進少數選區，使周邊選區的共和黨傾向選民比例相對提升。

不過，一旦取消這類集中選區、將少數族裔選民分散注入周邊選區，共和黨反而可能親手拆除自己建立的選舉防火牆。

經濟焦慮主導選票走向

各項民調顯示，「生活可負擔性」是主導本次期中選舉的核心議題。皮尤研究中心數據顯示，65% 的選民擔憂食品雜貨價格，61% 關注住房成本。蓋洛普經濟信心指數已降至 - 38，為 2023 年 11 月以來最低。

民主黨緊抓這條主線，將高房價、高醫療成本與高物價歸咎於川普政府的施政失當。反觀共和黨，始終傾向將高物價歸因於拜登政府的遺留問題，缺乏有效的政策抓手，在經濟議題的攻防中持續處於被動。

在全國國會選票意向方面，愛默生學院民調顯示民主黨以 50% 對 42% 領先共和黨 8 個百分點，獨立選民中民主黨更以 50% 對 37% 大幅領先。

《華盛頓郵報》與《ABC》新聞聯合民調則顯示，在高投票意願選民中，民主黨領先幅度達 14 個百分點。

預測市場方面，Polymarket、PredictIt 等平台上，民主黨贏得眾議院的概率已攀升至約 80%，橫掃兩院的概率一度突破 50%。

摇擺選區成決勝關鍵

眾議院層面，民主黨的防守壓力主要集中在 17 個位於川普勝選選區的民主黨議員身上，但共和黨同樣有 3 個席位位於 2024 年賀錦麗勝選選區，其中內布拉斯加州第 2 選區因現任議員 Don Bacon 退休，已成兩黨爭奪的頭號目標。

參議院方面，35 個席位需要改選，但競爭激烈的選區相對有限。民主黨若要翻轉參議院，至少需要淨增 4 席，難度相當高。

北卡羅來納州因深受歡迎的前民主黨州長 Roy Cooper 參選而備受矚目，緬因州溫和派共和黨參議員 Susan Collins 也面臨前所未有的挑戰，密西根州則是民主黨必守的開放席位。

「通往白宮」預測模型追蹤顯示，共和黨贏得參議院多數的概率已從今年 1 月的約 70% 滑落至 53% 左右，民主黨則從約 20% 攀升至 47% 附近，形勢消長一目瞭然。

綜合眾議院與參議院的微觀推演，2026 年出現「兩院分治」是目前最可能的情景：民主黨極有可能奪回眾議院，共和黨則以極微弱多數繼續掌控參議院。

川普若期中選舉失利，執政前景將急遽惡化

分析指出，國會的控制權，將是決定川普第二任期能否善終的關鍵變數。

眾議院一旦易主，川普政府的立法引擎幾乎將全面熄火。無論是關稅政策的調整、移民管控的深化，還是能源開發的推進，都將在民主黨主導的眾議院面前碰壁。

更棘手的是，白宮屆時不僅難以推動重大預算，還得隨時應對對岸發動的國會調查攻勢，甚至承受彈劾的政治威脅，整體執政能量將被大幅稀釋。

壓力同樣會向黨內蔓延。由於憲法限制，川普本人不得參加 2028 年大選，接班人選的佈局勢必提前啟動，副總統范斯與國務卿盧比歐均是熱門人選。

然而，一旦期中選舉敗績難看，川普對黨內的掌控力恐將鬆動，建制派、強硬鷹派與矽谷金主各方勢力可能趁機卡位，提前展開後川普時代的路線角力。與此同時，民主黨取得眾議院後必然啟動一連串政策清算，替共和黨在下一屆大選前埋下更多政治地雷。

施政風格上，短線操作的誘惑恐怕難以抗拒。為了提振民心，白宮可能祭出一系列「看得見、摸得著」的消費者保護措施，例如壓低信用卡利率、對民生必需品減免關稅、對製藥業者施壓要求降價等。這類措施雖能製造即時的政治紅利，卻很難構成真正意義上的結構性改革。

對外關係方面，川普政府的外交重心料將進一步向國內政治傾斜，在國際事務上採取更為保守的姿態，凡事優先盤算對本土選情的利弊得失。