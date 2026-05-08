鉅亨網編譯羅昀玫
美國總統川普週五（9 日）宣布，俄羅斯與烏克蘭將於 5 月 9 日至 11 日實施為期三天的停火，期間雙方除暫停軍事行動外，也將同步進行各交換 1,000 名戰俘的大規模換俘行動，為持續超過四年的俄烏戰爭再度帶來停戰曙光。
川普為延燒多年的俄烏戰爭帶來最新外交進展，他透過 Truth Social 表示，這次停火將涵蓋「所有軍事活動暫停」，並強調這項安排是由他親自提出。
川普指出，俄羅斯 5 月 9 日將舉行二戰勝利日 (Victory Day) 紀念活動，而烏克蘭同樣也是二戰的重要參與國，因此此次停火具有特殊象徵意義。
他同時感謝俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 與烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 同意這項停火安排。
川普表示，目前俄烏終戰談判仍持續推進，「我們每天都越來越接近達成協議」。
他並稱，希望這次停火能成為「這場漫長、致命且激烈戰爭結束的開始」。
俄羅斯此前已宣布，將於勝利日期間實施為期兩天的單方面停火；烏克蘭則曾表示，先前也提出過停火建議，但遭俄方忽視。
隨著美方介入斡旋，外界正密切觀察此次三天停火是否能成為俄烏和平談判的重要轉折點，同時也關注局勢降溫後，對全球能源、農糧供應與金融市場風險情緒帶來的影響。