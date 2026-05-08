鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-09 05:10

美國總統川普週五（9 日）宣布，俄羅斯與烏克蘭將於 5 月 9 日至 11 日實施為期三天的停火，期間雙方除暫停軍事行動外，也將同步進行各交換 1,000 名戰俘的大規模換俘行動，為持續超過四年的俄烏戰爭再度帶來停戰曙光。

川普為延燒多年的俄烏戰爭帶來最新外交進展，他透過 Truth Social 表示，這次停火將涵蓋「所有軍事活動暫停」，並強調這項安排是由他親自提出。

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川普指出，俄羅斯 5 月 9 日將舉行二戰勝利日 (Victory Day) 紀念活動，而烏克蘭同樣也是二戰的重要參與國，因此此次停火具有特殊象徵意義。

他同時感謝俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 與烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 同意這項停火安排。

川普表示，目前俄烏終戰談判仍持續推進，「我們每天都越來越接近達成協議」。

他並稱，希望這次停火能成為「這場漫長、致命且激烈戰爭結束的開始」。

俄羅斯此前已宣布，將於勝利日期間實施為期兩天的單方面停火；烏克蘭則曾表示，先前也提出過停火建議，但遭俄方忽視。