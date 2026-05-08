〈進出口統計〉連30紅！4月出口676億美元年增39%創歷史次高 對美出口年增63.8%
鉅亨網記者張韶雯 台北
財政部今（8）日發布 4 月海關進出口貿易統計，受惠於 AI、高效能運算及雲端服務商機持續熱絡，帶動供應鏈需求維持高位，4 月出口金額達 676.2 億美元，創下歷年單月次高紀錄，年增率高達 39%，不僅連續 30 個月呈現正成長，更展現出強勁的擴張動能。前 4 月對美國出口規模佔總出口比重達 33.1%，創下近 36 年來同期新高。
財政部統計處指出，4 月出口規模僅次於今年 3 月，累計 1 至 4 月出口金額達 2,633.5 億美元，較上年同期大幅增長 47.8%。進口方面，隨 AI 產業鏈國際分工及資本設備購置增加，加上國際能源價格攀升，4 月進口值 532.7 億美元同創單月次高，年增 29.2%；前 4 月出超累計達 673 億美元。
從貨品別觀察，資通與視聽產品、電子零組件仍是外銷最強引擎。4 月資通與視聽產品出口 305.7 億美元，年增 62.3%，其中電腦及其附屬單元增幅顯著；電子零組件出口 227.9 億美元，年增 38.9%，兩者規模均寫下單月次高。兩大類貨品 1 至 4 月合計佔總出口比重已達 78.6%，顯示台灣在全球數位轉型與 AI 基礎設施建置中扮演關鍵角色。
市場分布方面，4 月對主要市場出口全面上揚。對美國出口 215.3 億美元、年增 63.8%，對歐洲出口年增 64.2%，表現最為突出。值得注意的是，前 4 月對美國出口規模佔總出口比重達 33.1%，創下近 36 年來同期新高。對東協出口 143.2 億美元亦創單月次高，年增 36.8%。
展望未來，財政部表示，隨著雲端服務商擴大資本支出、各國加速建置 AI 基礎設施，加上國內先進製程與高階封裝產能陸續開出，將持續支撐出口動能。預期上半年出口可望維持雙位數成長態勢，惟仍須關注中東地緣政治衝突及美國貿易措施等不確定因素對全球經貿的影響。
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