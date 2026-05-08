〈進出口統計〉連30紅！4月出口676億美元年增39%創歷史次高 對美出口年增63.8%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-08 16:27

財政部今（8）日發布 4 月海關進出口貿易統計，受惠於 AI、高效能運算及雲端服務商機持續熱絡，帶動供應鏈需求維持高位，4 月出口金額達 676.2 億美元，創下歷年單月次高紀錄，年增率高達 39%，不僅連續 30 個月呈現正成長，更展現出強勁的擴張動能。前 4 月對美國出口規模佔總出口比重達 33.1%，創下近 36 年來同期新高。

出口連30紅！4月出口676億美元年增4成創同期次高 對美出口寫36年紀錄。（圖：財政部提供）

財政部統計處指出，4 月出口規模僅次於今年 3 月，累計 1 至 4 月出口金額達 2,633.5 億美元，較上年同期大幅增長 47.8%。進口方面，隨 AI 產業鏈國際分工及資本設備購置增加，加上國際能源價格攀升，4 月進口值 532.7 億美元同創單月次高，年增 29.2%；前 4 月出超累計達 673 億美元。

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從貨品別觀察，資通與視聽產品、電子零組件仍是外銷最強引擎。4 月資通與視聽產品出口 305.7 億美元，年增 62.3%，其中電腦及其附屬單元增幅顯著；電子零組件出口 227.9 億美元，年增 38.9%，兩者規模均寫下單月次高。兩大類貨品 1 至 4 月合計佔總出口比重已達 78.6%，顯示台灣在全球數位轉型與 AI 基礎設施建置中扮演關鍵角色。

市場分布方面，4 月對主要市場出口全面上揚。對美國出口 215.3 億美元、年增 63.8%，對歐洲出口年增 64.2%，表現最為突出。值得注意的是，前 4 月對美國出口規模佔總出口比重達 33.1%，創下近 36 年來同期新高。對東協出口 143.2 億美元亦創單月次高，年增 36.8%。