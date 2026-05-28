美軍推動IT整合 戴爾拿下97億美元大單 提供微軟軟體服務

鉅亨網編譯許家華 2026-05-28 08:10

美國國防部周三 (27 日) 宣布，戴爾科技 (DELL-US) 取得一項為期 5 年、總值約 97 億美元的大型國防軟體合約，將為美軍提供微軟 (MSFT-US) 企業軟體、雲端訂閱與授權服務。這項交易也再度引發市場關注戴爾與川普政府之間日益密切的關係。

（圖：Shutterstock)

這項合約名為「微軟戰爭部企業軟體協議 II 核心企業技術協議」，內容涵蓋 Microsoft 365、進階雲端服務訂閱，以及本地端軟體授權能力，將提供給美國國防部、情報機構與美國海岸防衛隊使用。

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美國國防部資訊長 Kirsten Davies 與代理海軍資訊長 Barry Tanner 在五角大廈記者會上表示，戴爾旗下專責政府業務的 Dell Federal Systems，是在競爭性評選程序中勝出。

Tanner 指出，所有投標廠商皆依據競爭條件、與美國總務署 (GSA) 價格表比較，以及對國防部整體價值鏈貢獻等標準進行評估，最終由戴爾脫穎而出。

根據國防部說法，這項協議將建立單一採購平台，統一管理五角大廈各部門與相關政府機構所需的微軟授權與軟體服務，藉此消除重複授權與 IT 資源浪費問題。

Davies 表示，這項第二代大型採購協議可整合美國國防部、情報社群以及海岸防衛隊的關鍵微軟軟體與服務，並預計每年可節省約 4.22 億美元成本，主要透過整合各軍種與機構原本分散的 IT 預算達成。

目前五角大廈正面臨來自國會的龐大壓力，要求改善長期以來的財務審計問題，同時國防部也正向國會爭取 2027 財政年度高達 1.5 兆美元的預算規模，因此降低 IT 重複支出成為重要目標之一。

這項大型合約也因戴爾創辦人暨執行長 Michael Dell 與川普政府的關係而受到外界關注。Michael Dell 去年曾承諾捐出 62.5 億美元，用於資助所謂的「川普帳戶」兒童投資帳戶計畫。

川普近期也多次公開稱讚戴爾。在本月稍早白宮舉行的母親節活動中，川普甚至公開表示「去買一台 Dell 吧」，並稱讚 Dell 家族對川普帳戶計畫的支持。

Michael Dell 則在 2024 年川普勝選後公開發文祝賀，表示期待在川普領導下持續推動進步與機會，並共同邁向強大且團結的未來。

此外，Michael Dell 目前也已加入川普的總統科技與科學顧問委員會。

市場人士指出，戴爾原本就是微軟 Windows PC 授權的重要採購商，雙方長年維持深厚合作關係，因此此次大型政府軟體合約也被視為戴爾與微軟企業合作延伸至國防領域的重要案例。