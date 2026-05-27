鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-27 16:00

華航 (2610-TW) 今 (27) 日召開股東常會時指出，現在空運市場非常熱，「伺服器機櫃 1 個重達 2 噸(2000 公斤)，但全部都走空運」，市況已是疫後最高，華航在機隊方面還有 A321neo 共 9 架明年前完成交付，787 嶄新機隊也將陸續投入營運，而 A350-900 啟動改艙計畫，樂觀看待客貨並進衝刺營運。

華航指出，第二季市況不錯，「AI 需求很好，貨運感同身受」，更透露因機櫃需求太好，即便一個重達 2 噸也是全面改走空運。

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華航樂觀看待，尤其台灣西部產業聚落密集，機櫃生產要先有好幾百項組件進口，成件再出口，使目前空運市況已是疫後最好。

華航今日召開 115 年股東常會，會中通過 114 年度營業報告書及財務報表，並決議每股配發現金股利 0.82 元。

華航董事長高星潢表示，去年是華航成立 66 周年，為提升航運效率與服務競爭力積極推進機隊升級，A321neo 已交機 21 架，全機隊 30 架預計明年完成交付，787 嶄新機隊也將陸續投入營運，彈性派飛中長程和區域航線，並規劃引進 A350-1000、777-9 與 777-8F 等新型航機。

華航總經理陳漢銘指出，秉持「華航品質，從心做起」的品牌核心理念，持續為旅客帶來耳目一新的飛行體驗，其中，787 機隊將導入全新座椅、高畫質影視系統與機上網路服務，A350-900 啟動改艙計畫，規劃最新客製化座椅產品與娛樂設備，而豪華經濟艙產品則從機場報到、客艙備品、餐飲設計到服務流程同步優化。