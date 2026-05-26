鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-26 20:06

佳世達 (2352-TW) 集團旗下網安廠其陽 (3564-TW) 宣布，將於 COMPUTEX 2026 展示新一代網路設備與伺服器產品，結合高效能運算與先進網通架構，全面支援 AI 時代多元應用場景。

其陽推新一代伺服器產品 支援AI多元應用場景。(圖：其陽提供)

其陽總經理林章安表示，隨著 Agentic AI 於資安與網路通訊領域的快速落地，企業對基礎架構的需求持續提升，涵蓋支援即時分析、大規模資料處理的高擴展算力、高吞吐網路與高速儲存能力。

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林章安指出，其陽持續與 Intel、AMD 等產業領導品牌保持深度合作，致力於提供兼具高效能、高可靠性與優異效能的整體解決方案，協助企業優化資料中心架構，整合資源並加速綠色 AI 基礎設施落地。

在儲存與高可用性設計方面，其陽科技推出 2U2N 高可用性儲存伺服器，MIS-5131 搭載 Intel Xeon 6 處理器，支援 24 顆雙埠 NVMe 硬碟，並結合 BMC 心跳監控與高速 NTB 互聯技術，有效實現即時故障轉移與高效備援機制。

網通平台 SCB-1953 則整合 Intel Xeon 6、Intel QAT 與 PCIe Gen5 技術，搭配 Intel E830 高吞吐量網卡，大幅強化封包處理效能與威脅偵測能力。

在高擴展運算平台方面，BIS-5231 採用雙 Intel Xeon 6 處理器，提供卓越運算效能，並支援 12 個 3.5 吋硬碟槽與 8 槽 PCIe Gen5 擴充，能靈活佈署網卡、GPU、FPGA 與加解密加速卡，滿足多元 AI 與網路安全應用。

BAS-6101 則搭載 AMD EPYC 9005 處理器，配備 8 槽 PCIe Gen5 與 1 槽 OCP 3.0 擴充，並採用短機身設計，在空間受限的環境中仍可提供優異的擴充能力，特別適用於邊緣運算佈署場景。