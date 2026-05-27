鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-28 07:42

邁威爾科技 (Marvell)(MRVL-US) 周三 (27 日) 盤後公布的上季 (第 1 季) 財報和本季 (第 2 季) 財測雙雙優於預期，並以人工智慧 (AI) 資料中心基建熱潮對網路和客製化晶片的需求「異常強勁」為由， 提高全年度財測，盤後股價一度衝高 6%。

財測關鍵數字 vs 分析師預期

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F2027Q2(約 7 月為止)

營收：27 億美元 vs 26 億美元

EPS：93 美分 vs 90 美分

2027 年度全年財測

營收：接近 115 億美元 (年增 40%)， 原估接近 110 億美元)

2028 年度全年財測

營收：接近 165 億美元 (年增 45%)

Q1(5 月 2 日止) 財報關鍵數字 vs LSEG 分析師預期

營收：24.2 億美元 vs 24 億美元

調整後 EPS：80 美分 vs 79 美分

邁威爾上季營收較去年同期躍增 28% 至 24.2 億美元，不計部分項目的 EPS 為 80 美分。展望本季，邁威爾預估營收將達到 27 億美元，EPS 為 93 美分。這些數據都優於華爾街預期。

人工智慧 (AI) 導入熱潮持續升溫，正帶動特殊用途晶片需求大增，尤其是邁威爾 (MRVL-US) 客製化 AI 處理器，已逐漸成為輝達 (NVDA-US) 高價晶片之外，更具成本效益的替代方案。這些晶片搭配邁威爾的高速互連技術，在先進資料中心中扮演關鍵角色，可連結數千顆用於訓練與運行 AI 模型的處理器。

這讓邁威爾的財測，被市場視為 AI 基礎建設投資熱度的重要風向球。

邁威爾上修 2027 年度財測，從原估的接近 110 億美元，調升為接近 115 億美元。最新預測相當於年增約 40%，且優於彭博訪調分析師所估的 110 億美元。

邁威爾執行長 Matt Murphy 在聲明中表示：「我們看到與 AI 相關的訂單表現極為強勁，因此相較於上季提供的指引，我們大幅上修 2027 與 2028 會計年度的營收展望。」

邁威爾股價盤後一度上漲 6%，但截至美東下午 5 時，這些漲幅幾乎全數回吐。

邁威爾周三稍早收黑 4.6%，不過今年截至周三收盤為止，累計漲幅仍接近 134%。