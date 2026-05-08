鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-08 14:17

台股今 (8) 日仍受美國及伊朗的在中東戰事發展局勢不明因素箝制，同時，市場也出現對漲多個股獲利了結賣壓，並形成類股輪動，半導體股下跌而被動元件由國巨 (2327-TW) 領軍帶動族群上揚，儘管盤中一度站上 4 萬 2 大關，但終場仍下跌 329.84 點，以 41603.94 點作收，市場成交值 1 兆 2450 億元；台股周線收長紅大漲 2677.31 點或 6.88%。

台股大盤今天雖然下跌 329.84 點，但仍站在 5 日線之上。而匯市表現上，新台幣兌美元匯價中午暫收 31.383 元、升值 2.6 分，成交金額 9.45 億美元。

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資深證券分析師簡伯儀指出， 台北股市受到美國與伊朗戰事消息面影響極大，但資金尚未撤出市場，今天走勢集中市場呈現漲多拉回量縮整理格局，但仍站在 5 日線之上，多方仍占優勢。且 OTC 指數來看，盤中雖然出急殺，但終場跌幅收歛，多頭攻擊力道在此顯現。

今天台股集中市場大盤出震盪格局，同時由台積電 (2330-TW) 的漲跌也牽動市場信心 ，終場台積電股價下跌 20 元或 0.87%，收盤報 2290 元，成交量 26824 張，盤中由被動元件股出場表現，包括國巨、禾伸堂 (3026-TW)、信昌電 (6173-TW)、立隆電 (2472-TW) 都是盤中強勢股。

台北股市集中市場早盤開在 41886.03 點，最高 42038.6 點，終場大盤指數下挫 329.84 點以 41603.94 點作收，市場成交值 1 兆 2450 億元，全場電子股占大盤成交比重 80.99%，電子指數終場下跌 1.01%。

權值股方面，遭處置交易的聯發科 (2454-TW) 收在 3630 元，上漲 210 元 或 6.14%，成交量 8572 張。台積電收盤下跌，權值股鴻海 (2317-TW) 收盤下跌 3.5 元，收盤價報 250 元，而大立光 (3008-TW) 收盤下跌 5 元，收盤價報 2570 元。

而 AI 算力競賽引爆高速傳輸銅箔基板 (CCL) 需求大幅擴張，各廠包括在海內外大舉擴張產能以因應需求，也因此推升 CCL 含浸設備廠亞泰金屬 (6727-TW) 的訂單人手，亞泰金屬目前訂單直透 2028 年，股價今日收盤攻上 504 漲停價創新天價。