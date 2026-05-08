〈緯創財報〉Q1獲利96億元EPS 3.06元創單季高 預期AI伺服器下半年優於上半年

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-08 18:40

緯創 (3231-TW) 今 (8) 日公告第一季財報，第一季營收 8463.03 億元，稅後純益 96.31 億元，年增 8 成，每股純益 3.06 元。緯創指出，AI 伺服器動能持續走強，並預期下半年表現將優於上半年。

緯創Q1獲利96億元EPS 3.06元創單季高，預期AI伺服器下半年將優於上半年。(鉅亨網資料照)

緯創第一季營收 8463.03 億元，季增 17.39%，年增 1.44 倍；毛利率 5.21%，季減 0.41 個百分點，年減 2.6 個百分點；營益率 3.44%，季減 0.09 個百分點，年減 0.93 個百分點；稅後純益 96.31 億元，季增 17.93%，年增 80.66%，每股純益 3.06 元。

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展望後市，緯創表示，AI 伺服器業務持續走強，預期下半年表現將優於上半年；通用型伺服器方面，季對季、年對年皆有望成長逾 2 成。至於網通產品，維持年增三位數成長看法。

三大產品部分，緯創則說明，由於 DRAM 價格上揚，影響系統售價，且可能進一步影響終端消費需求，預期第二季筆電季對季小幅下滑；桌機與顯示器季對季則持平。

另外，緯創董事會今天也通過 3 項議案。首先，為因應網通相關產能需求，旗下 100% 持股子公司 Wistron InfoComm (Vietnam) Co., Ltd 擬新增 1900 萬美元 (約新台幣 59.57 億元) 的資本支出。

第二，為因應美國加州廠區的資金需求，擬對 100% 持股的子公司 WisLab EMS Corporation 進行增資，增資金額 3000 萬美元 (約新台幣 94.07 億元)。

第三，擬增加投資 2000 萬美元 (約新台幣 62.71 億元)，取得高速網路系統的 Eridu Corporation 所發行的 Simple Agreement for Future Equity(SAFE)。

緯創今天同步公告 4 月營收 2834.37 億元，月減，年增 1.12 倍；累計今年前 4 月營收 1.13 兆元，年增 1.35 倍。