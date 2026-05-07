鉅亨網新聞中心 2026-05-08 06:30

英特爾 (INTC-US) 股價持續狂飆，引發市場對 AI 概念股泡沫化的擔憂。分析指出，英特爾目前不僅已成為那斯達克 100 指數中第三昂貴的股票，其估值甚至超越思科 (CSCO-US) 在 2000 年網路泡沫頂峰時的極端水準，被形容為「比網路泡沫時代更瘋狂」。

英特爾周三 (6 日) 收盤大漲 4.49%，報 113.01 美元，創歷史新高。今年以來股價已累計暴漲約 200%，過去 12 個月更飆升超過 470%。

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市場原先將英特爾視為 2024 年底的低價轉型故事，但如今估值已進入極端區域。根據數據，英特爾目前的未來 12 個月預估本益比高達 108 倍，在那斯達克 100 成分股中排名第三，僅次於特斯拉 (TSLA-US) 的 184 倍與安謀 (ARM-US) 的 122 倍。

分析指出，這樣的估值幾乎與思科在 2000 年 3 月網路泡沫巔峰時完全相同。當時思科短暫成為全球市值最高公司，本益比同樣超過 100 倍，市值超過 5000 億美元。

而就在思科登頂後不久，那斯達克綜合指數於 2000 年 3 月創下 5048.62 點歷史高峰，接下來 30 個月內暴跌 78%，成為科技股泡沫破裂的代表性事件。

不過，部分市場人士認為，單純以本益比衡量仍低估了英特爾目前的過熱程度。

更受關注的是，英特爾股價與 200 日均線的偏離程度，已遠超過當年思科泡沫頂點。

2000 年 3 月底，思科股價最高來到 80 美元時，其 200 日均線約在 44 美元附近，股價比長期趨勢高出約 80%，當時已被視為經典投機過熱訊號。

如今英特爾收盤價 113 美元，但 200 日均線僅約 41.4 美元，代表股價較長期趨勢高出 173%。

這項偏離幅度不僅超過思科泡沫頂峰的兩倍，也約是大型科技股歷史高點典型極端值的三倍。

分析人士形容，200 日均線就像牽著股票價格的繩索，股價離均線越遠，未來被現實拉回時的反作用力也越劇烈。以目前 173% 的偏離幅度來看，英特爾正處於「極長的繩索」狀態。

根據 Benzinga 追蹤的 36 位分析師預測，英特爾未來 12 個月平均目標價為 63.03 美元，意味較現價仍有約 44% 的下跌空間。

華爾街目前對英特爾後市看法也出現明顯分歧。

Tigress Financial 於 4 月 30 日重申「買進」評級，並將目標價調升至 118 美元，理由是資料中心需求加速，以及晶圓代工業務具備長期潛力。

Freedom Broker 則在 4 月 28 日將英特爾升評至「買進」，目標價 100 美元；KeyBanc 更於 4 月 24 日給出華爾街最高目標價 110 美元。

不過，也有機構對估值保持高度警戒。巴克萊將目標價調高至 65 美元，但維持「中立」評級，認為即使基本面改善，也不足以支撐三位數股價。

Loop Capital 則最為保守，給出僅 25 美元目標價，為華爾街最低預估。

市場分析指出，目前最難判斷之處在於，英特爾的轉型確實並非空談。

但問題在於，目前股價反映的已不只是轉機，而是市場對 AI 晶圓代工故事「近乎完美執行」的高度樂觀預期。

分析指出，108 倍預估本益比與 173% 的長期趨勢偏離，並非正常估值區間，而是市場情緒與基本面脫鉤時才會出現的現象。

部分策略師也提醒，思科當年並不是一家失敗企業。事實上，過去 25 年其營收成長接近 5 倍，每股盈餘增加 8 倍，至今仍是全球網通龍頭。

真正的問題並非公司本身，而是投資人當時付出的價格過高。

市場人士認為，英特爾未來確實可能成功完成晶圓代工轉型，AI 基礎建設需求也可能持續十年以上，但即使如此，仍未必足以合理化目前 108 倍本益比的估值。