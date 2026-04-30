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美光獲華爾街最高目標價 股價還能再翻倍？

鉅亨網編譯陳又嘉

《巴隆周刊》報導，美光 (Micron Technology)(MU-US) 股價近來大幅飆升，市場關注的問題只剩：這波漲勢能持續多久？D.A. Davidson 的答案是——還可以持續好幾年。

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美光獲華爾街最高目標價，股價還能再翻倍？(圖：Shutterstock)

這家記憶體晶片大廠在過去 12 個月內，受惠需求強勁，股價已上漲超過 6 倍，周三 (29 日) 收盤再漲 2.8% 至 518.46 美元。


D.A. Davidson 分析師 Gil Luria 首度給予該股買進評級，並設定 1,000 美元目標價，為 FactSet 追蹤的華爾街分析師中最高。

根據 FactSet，美光目前的預估本益比僅約 6.1 倍，主要因記憶體產業長期存在景氣循環波動。

不過，Luria 認為市場對景氣循環的擔憂被過度放大。他在研究報告中指出，「AI 正在創造一個比以往更長的記憶體景氣循環，因為運算部署與需求生成形成正向回饋，進而推升記憶體價格與需求的結構性上限。」

Luria 的 1,000 美元目標價，是基於他對 2030 會計年度獲利預測給予 10 倍本益比計算而來。他預估屆時美光營收將達約 3,930 億美元，淨利約 1,600 億美元。而在 2025 會計年度，美光年度營收為 373.8 億美元，淨利為 85.4 億美元。

Luria 指出，美光及其競爭對手 SK 海力士 (SK Hynix) 與三星電子 (Samsung Electronics) 正與大型客戶簽訂長期供應協議，並以更高價格銷售高頻寬記憶體(HBM)，這有助於穩定並提升利潤率，進一步支撐更高的估值水準。

Luria 在報告中寫道，「我們並非認為景氣循環不會反轉，但在目前環境下，價格與需求的上限顯著高於以往，且更具動態性。市場仍處於為這波 AI 驅動的結構性需求成長重新定價的早期階段。」


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