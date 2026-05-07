鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-07 11:40

負責國際事務的日本財務省副大臣三村淳週四 (7 日) 釋出更強硬信號稱，面對匯市內持續的投機行為，準備從「所有角度」採取措施應對，並正以迫切態度持續監控市場。

在被問到近期日元波動是否受到原油期貨走勢影響，三村淳回應稱在干預問題上「我們瞄準所有角度」，同時強調當前重點是應對投機行為帶來的市場擾動。

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針對具體行情，他並未對週三 (6 日) 日元快速波動置評價。日元兌美元匯率週三曾在 30 分鐘左右急升約 1.8%，一度漲高至 155.04 日元，創近 10 週來新高，但在週四東京早盤回落至約 156.35 附近。

關於是否存在明確的匯率防守區間，三村淳同樣未予說明，僅重申日本外匯官員通常不會針對某一具體點位進行干預，而是在市場出現異常劇烈波動時採取行動。

自上週四 (4 月 30 日) 被報導阻貶日元以來，日本黃金週假期期間日元多次出現顯著升勢，這些走勢是否源於當局進一步入市操作，成為市場持續討論的焦點。

相關猜測也指出一個現實問題：在遵循 IMF 關於自由浮動匯率制度的框架下，日本當局還能在多大程度上繼續頻繁干預市場。按照相關指引，如需維持這一地位，日本在 11 月之前僅被允許再進行兩次、每次為期三天的干預行動。

不過，三村淳對此給出不同解讀，稱這些規則並不會限制日本進入市場頻率，暗示政策空間仍然存在。

隨著日本黃金週結束，外匯市場流動性恢復常態，干預操作對日元影響可能更難放大，因為在交易恢復活躍的環境下，當局若試圖引導匯率走勢，面臨的市場阻力也可能隨之增加。

「假期結束了，但週末還會再來，」三村淳對記者表示，以此提醒市場參與者保持警覺。

另據《日經》援引外交消息人士報導，美國財長貝森特打算自下週一 (11 日) 開始訪問日本，行程為期三天，匯率問題將成為核心議題。訪日期間，他將與包括日相高市早苗在內政府高層舉行會談。

多名兩國官員透露，貝森特將在下週二 (12 日) 分別與高市早苗、財務大臣片山皋月及日本央行總裁植田和男會面。

討論議題除匯率問題外，還將涉及經濟安全領域，包括稀土資源及能源供應安排，此外伊朗戰爭相關議題也可能被納入討論範圍。

長期以來，貝森特對日元遭遇的投機性拋售保持警惕，今年 1 月美國財政部曾進行所謂「匯率檢查」，此舉通常被視為潛在市場干預的前期信號，美國官員隨後披露該行動是應貝森特方面要求啟動，而非日本政府提出。

除匯率問題外，貝森特此行預計還將討論稀土產業合作，美國已與日本及歐盟等夥伴制定相關框架，旨在推動稀土產業發展，並考慮透過國內補貼等方式進行協調。