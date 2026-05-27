鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-27 19:08

瑞銀今（27）日在香港舉行第 29 屆旗艦亞洲投資論壇，吸引超過 4500 名與會者親臨現場，出席人數創下歷屆新高。本屆論壇以變革時代投資未來為主題，本週在香港和新加坡兩地共雲集超過 6000 名投資者、決策官員和商界領袖，以及 400 家總市值合共超過 10 兆美元的企業，聚焦 AI 對產業增長與顛覆的影響，並深度剖析全球央行在通膨風險下的貨幣政策抉擇。與會專家指出，美國市場表現雖強勁但下行風險仍在，未來通膨走勢與 AI 引領的生產力提升，將是左右全球投資環境的核心關鍵。

瑞銀全球財富管理聯席總裁兼亞太區總裁康瑞博於論壇致開幕辭時表示，今年論壇主題與當前動盪的環境息息相關，全球正經歷顯著的經濟劇變。康瑞博指出，論壇邀請來自世界各地的專家，共同探討人工智能對經濟增長、顛覆性創新、政策與社會，以及各行各業帶來的深遠影響，涵蓋現有傳統產業與未來新興行業。

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針對全球關注的美國經濟與貨幣政策走勢，芝加哥聯邦儲備銀行前行長兼首席執行官 Charles Evans 在論壇上發表看法。Charles Evans 表示，美國市場當前表現相當強勁，美聯儲最新的經濟預測就央行而言屬於相當樂觀的調性。然而，這份預測也同時凸顯出經濟增長正面臨重大的下行風險，而通膨則面臨不可忽視的上行風險。新任美聯儲主席 Kevin Warsh 和聯邦公開市場委員會面對艱巨的任務，必須設法在這些不明朗因素中尋求平衡。

Charles Evans 進一步分析，由伊朗衝突引發的最新一輪暫時性供給衝擊，正嚴重考驗美聯儲官員的耐性。官方原本預期在通膨連續 5 年高於目標水平後，近期將有機會回落至 2 個百分點。然而，儘管目前核心通膨指標確實有所回落，但實際承受所有物價上漲壓力的企業和消費者，感受未必如同官方數據般樂觀。

在科技創新與經濟週期的關聯性方面，Charles Evans 認為，當前美國生產力穩步提升，似乎為 AI 新時代的樂觀情景提供了有力支持，且該趨勢有望持續相當長的一段時間。回顧歷史，美國上一次出現生產力大幅提升是在 1996 年至 2004 年間。他指出，人工智能對通膨的整體抑制作用，最終既取決於財富創造規模能否有效支持實體投資與消費增長，也取決於整體貨幣政策的立場。

此外，針對全球性的通膨威脅與央行應對策略，紐西蘭儲備銀行前行長 Adrian Orr 也提出警告。Adrian Orr 明確指出，各國央行在當前實施寬鬆貨幣政策的背景下，必須密切防範價格劇烈波動所引發的全面性通脹。在複雜的國際地緣政治與供應鏈變革中，決策官員如何精準調節貨幣寬鬆力度，將是防止通膨死灰復燃的重要課題。