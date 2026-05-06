鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-06 23:40

迪士尼 (DIS-US) 新任執行長達瑪羅 (Josh D’Amaro) 上任後首份財報繳出亮眼成績單。在串流業務持續改善、電影票房熱賣，以及主題樂園與郵輪消費穩健帶動下，迪士尼最新一季營收與獲利雙雙優於華爾街預期，並上調全年獲利成長展望，激勵股價周三 (6 日) 盤前一度大漲逾 4%，盤中漲幅更一度擴大至 8% 以上，創近一年最大單日漲幅。

迪士尼公布，截至 3 月底的 2026 會計年度第二季，經調整後每股獲利 (EPS) 報 1.57 美元，優於市場預期的 1.49 至 1.51 美元；營收介於 249 億至 252 億美元，也高於分析師預估的約 248 億美元，年增約 7%。

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圖：迪士尼財報

達瑪羅今年 3 月中旬正式接替艾格 (Bob Iger) 掌舵迪士尼，在消費者加速轉向串流平台、AI 技術重塑媒體產業，以及能源價格走高壓抑消費支出的環境下，市場高度關注這位前樂園事業主管能否為迪士尼開啟新成長周期。從首份成績單來看，華爾街初步給出正面評價。

串流首見雙位數利潤 樂園與電影同步報喜

迪士尼表示，旗下直接面向消費者 (DTC) 業務，包括 Disney + 在內，本季首次達成雙位數利潤率，完成公司多年來的重要里程碑。娛樂事業營業利益年增 6% 至 13.4 億美元，主要受惠 Disney + 訂閱與廣告收入成長，以及《動物方城市 2》、《阿凡達：火與灰燼》與皮克斯新作《狸想世界》等電影持續貢獻票房收入。

根據公司資料，這 3 部電影自上映以來，全球票房合計已突破 37 億美元。

體驗事業方面，包括主題樂園、郵輪與消費商品在內的部門，營業利益年增 5%。迪士尼指出，美國佛州與加州園區遊客平均消費持續提升，郵輪業務則受惠去年 11 月與今年 3 月新船投入營運，帶動訂單成長。雖然海外旅客減少使園區入園人次年減 1%，但整體需求仍維持健康。

不過，體育業務仍面臨壓力。擁有 ESPN 的體育部門，本季營業利益下滑約 5% 至 6.52 億美元，主因轉播權利金與製作成本攀升，加上廣告收入走弱。迪士尼預估，本季體育部門營業利益恐再下滑 14%。

新 CEO 定調「科技＋內容＋體驗」 力拚後半年加速成長

在長達 10 頁的致股東信與財報電話會議中，達馬羅與財務長 Johnston 首度完整勾勒新管理團隊的發展藍圖。達馬羅強調，創意仍將是迪士尼最核心的競爭優勢，而未來將進一步結合科技、內容與實體體驗，深化與全球粉絲的互動。

他指出，迪士尼將持續加碼娛樂內容、主題樂園與沉浸式體驗，同時透過技術提升營運效率、控制成本，並開發新的變現模式。未來 Disney + 將不只是影音平台，而可能成為整合觀看內容、購買商品、遊戲互動，甚至預訂樂園門票的一站式入口。

財務展望方面，迪士尼預估 2026 會計年度經調整後 EPS 將成長約 12%，高於先前僅稱「雙位數成長」的說法，並重申 2027 年度仍將維持雙位數成長。Johnston 表示，隨著預訂狀況持續改善，公司預期下半年成長動能將進一步加速。