鉅亨網編譯段智恆 2026-05-06 22:10

美國總統川普周三 (6 日) 警告，若伊朗拒絕接受美方提出的和平協議，將面臨「比先前更高強度、更猛烈的轟炸」，再度凸顯美伊談判雖出現轉機，但軍事威脅仍未解除。市場則持續押注雙方接近達成協議，帶動國際油價重挫，全球股市與公債同步走高。

川普周三透過自家社群平台 Truth Social 發文表示，若伊朗接受美方提出的和平條件，「這場戰爭將會結束」，並強調荷姆茲海峽將「對所有人重新開放」。但他也警告，若德黑蘭拒絕協議，「轟炸將開始，而且很遺憾，強度與規模將遠高於之前。」

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川普發文前，美國媒體《Axios》引述知情人士報導，美國與伊朗已接近達成結束這場歷時約兩個月衝突的協議，華府預計在未來 48 小時內收到德黑蘭對多項核心條件的正式回應，並據此形成一份一頁式協議備忘錄。消息傳出後，市場風險情緒明顯回升，國際油價應聲下挫，美股期貨、歐洲股市與全球公債同步走高。

巴基斯坦政府一名官員稍早也向媒體表示，「未來幾天提出結束戰爭方案的可能性非常高」，進一步強化市場對停火協議的期待。

伊朗外交部發言人周三稍早則向媒體證實，德黑蘭正在評估美國提出的 14 項和平提案內容。根據 Axios 報導，協議內容包括伊朗承諾暫停鈾濃縮活動，美方則將解除對伊朗部分制裁，雙方也將逐步解除對荷姆茲海峽船舶通行的相關限制。不過，多項條件仍須待雙方代表團完成最終協議後才會正式生效。

美伊雙方自 4 月 7 日起已進入停火狀態，以利外交談判進行，但停火局勢始終脆弱。就在本周稍早，伊朗仍對協助商船穿越荷姆茲海峽的美軍發動攻擊，並對阿拉伯聯合大公國發射新一輪攻勢；美軍則表示，已擊沉 6 艘試圖干擾商業船隻航行的伊朗小型快艇。