鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-05 10:34

在半導體產業財報關鍵時期，摩根士丹利（Morgan Stanley）大幅上調多家半導體公司目標價，反映出市場數據持續向好的趨勢。

看好半導體財報！大摩全面上調「這五家」公司目標價。(圖：Shutterstock)

摩根士丹利團隊此次上調的個股包括：

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格羅方德 (GFS-US) ：目標價由 47 美元上調至 58 美元

IonQ (IONQ-US) ：由 38 美元上調至 47 美元

超微半導體 (AMD-US) ：由 255 美元大幅上調至 360 美元

超捷國際 (MCHP-US) ：由 69 美元上調至 92 美元

Navitas (NVTS-US) ：由 4.50 美元跳升至 12.50 美元

格羅方德

摩根士丹利指出，格羅方德近期在半導體整體熱潮及成熟製程晶圓代工漲價預期的帶動下表現強勁。

此外，市場同時也看好矽光子技術將成為成熟製程晶圓代工的成長動能，同業 Tower Semiconductor (TSEM-US) 即因此一主題獲得大幅重新估值。

格羅方德預計於本週二（5 日）公布第一季財報。

超微半導體

該公司同樣將於 5 日揭曉首季業績。摩根士丹利表示，MI355 產品雖略落後於當前最先進水準，但根據 Sanmina (SANM-US) 公司在財報電話會議上提及第一季出現訂單提前拉貨的現象，需求似乎相當旺盛。

他同時指出，超微半導體今年更大的業績驅動力將來自 Helios 機架級平台，但鑒於該系統在客戶端的認證與量產過程具有一定難度，對於第四季度 GPU 營收的躍升幅度，摩根士丹利態度較為審慎，且對今年 GPU 業務的預估低於市場共識。

Navitas

Navitas 亦將於 5 日發布最新財報。摩根士丹利肯定管理層執行力，並認為「Navitas 2.0」戰略方向正確。

不過，分析師對該股仍維持「減持」評級，原因在於 Navitas 自年初至今已飆漲逾 140%，估值達到未來十二個月營收的 33 倍，較同業英諾賽科 (02577-HK) 的 26 倍高出 7 倍，限制了其發展空間，且在競爭激烈的環境下，持續獲得市場認可的證據仍不明朗。

IonQ

IonQ 則預計於週三（6 日）公布第一季財報。受惠於近期的企業收購及與機構、研究機構簽訂的新合約，摩根士丹利預期這家量子運算公司將提出優於市場預期的 2026 全年營收展望。

超捷國際

超捷國際則計畫於週四（7 日）公布 2026 財年第四季財報。摩根士丹利表示，本季類比 / 微控制器（MCU）族群的共同主軸，在於景氣復甦力道擴散至工業終端市場，同時資料中心需求持續升溫。