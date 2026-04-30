Alphabet股價飆升 Meta卻下跌 同樣加碼AI 市場為何更看好Google？

鉅亨網編譯許家華 2026-04-30 10:00

華爾街對 AI 投資的信心出現分歧，儘管 Alphabet(GOOGL-US) 與 Meta(META-US) 雙雙公布優於預期的財報並同步上調資本支出預測，市場卻明顯偏好 Alphabet。財報發布後，Alphabet 盤後股價上漲約 7%，而 Meta 則下跌約 7%，反映投資人對兩者 AI 投資回報能力的不同評價。

（圖：REUTERS/TPG）

分析指出，關鍵差異在於商業模式。Alphabet 與微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 等大型雲端業者擁有成熟的雲端基礎設施，可直接將 AI 投資轉化為收入來源；相較之下，Meta 缺乏雲端服務平台，使其 AI 投資回報主要仰賴廣告業務與用戶參與度提升，變現路徑較不明確。

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四大科技巨頭同日公布財報，Alphabet、微軟與亞馬遜的雲端業務均呈現強勁成長，僅 Meta 股價走低。從股價表現來看，Alphabet 過去一年已上漲 118%，遠高於 Meta 的 21%，亞馬遜同期上漲 40%，微軟則上漲約 8%。

在資本支出方面，Alphabet 將 2026 年資本支出預估上調至 1800 億至 1900 億美元，高於先前的 1750 億至 1850 億美元區間，並預期 2027 年支出將「顯著增加」。該公司同時公布第一季營收年增 20%，為 2022 年以來最快增速，其中雲端業務營收暴增 63%，並累積高達 4600 億美元訂單，顯示 AI 基礎設施需求強勁。

相較之下，Meta 將全年資本支出預估上調至 1250 億至 1450 億美元，高於先前的 1150 億至 1350 億美元。公司表示，此舉反映元件價格上漲及資料中心投資增加，以支援未來 AI 運算需求。

Meta 執行長 Mark Zuckerberg 在法說會上為高額支出辯護，強調 AI 投資將提升用戶參與度與廣告價值。他表示：「過去幾年的趨勢相當明確，我們看到透過提升用戶互動與廣告價值所帶來的回報正在增加，這也促使我們持續加大投資。」

Meta 第一季營收年增 33%，為 2021 年以來最快增速，優於 Alphabet 的 20%。不過投資人仍關注其 AI 投資是否能帶來新的收入來源。公司近期推出自有基礎模型 Muse Spark，並積極布局 AI 硬體，與博通 (AVGO-US) 合作開發自研晶片，同時採購超微 (AMD-US) 與輝達 (NVDA-US) 晶片，以支援 AI 基礎設施。

Meta 財務長 Susan Li 表示，公司需持續投入大量資本，以確保未來幾年的基礎設施與策略彈性，並指出近期多項雲端合作與設備採購，使本季合約承諾金額增加 1070 億美元。

相較之下，Alphabet 已開始收穫 AI 投資成果，包括其自研張量處理器 (TPU) 逐步與輝達 GPU 競爭。執行長 Sundar Pichai 表示：「市場對 AI 解決方案與 AI 基礎設施需求強勁，包括對我們 GPU 與 TPU 產品的高度興趣。」