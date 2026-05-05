鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-05 16:48

國際半導體產業協會（SEMI）週二（5 日）表示，儘管中東危機引發供應鏈動盪，加上多重貿易不確定因素持續籠罩，全球半導體需求的強勁動能預計仍將延續。

根據《路透》報導，在人工智慧（AI）資料中心蓬勃發展的帶動下，全球半導體銷售額今年將突破 1 兆美元，並有望在 2035 年倍增至 2 兆美元。

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SEMI 執行長 Ajit Manocha 指出，地緣政治緊張局勢雖帶來風險，但不太可能在今年壓制這波半導體行業的榮景。

不過，他也坦言，若原物料短缺問題久未解決，恐對較長期的市場展望造成衝擊。

他表示：「我認為今年的表現大致已經確定，但如果我們遭遇更多原材料短缺，而這些問題未能解決，確實可能對未來帶來影響。」

Manocha 未透露哪些次產業可能受到波及，但指出各國政府正積極著手解決關鍵礦物，以及溴與氦氣等晶片製造用關鍵氣體的短缺問題。

氦氣作為天然氣加工的副產品，在美以對伊朗戰爭擾亂了全球最大液化天然氣（LNG）供應國卡達的營運後，其價格於 3 月大幅飆升。

同時，南韓晶片業者也警告，大部分產自中東的溴可能出現潛在短缺。

Manocha 指出，為協助產業實現多元化布局並降低供應風險，東南亞國家應致力在未來十年興建更多半導體晶圓廠。

他表示，預計到 2029 年，亞洲將有 64 座新晶圓廠投入營運，但其中僅有 6 座位於東南亞，其餘大多集中在中國與台灣。