高盛：押注AI贏家 避險基金科技股部位創多年新高
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
根據高盛最新發布的客戶報告，避險基金對科技股的熱情，已將其部位推升至高點。截至 2026 年 5 月，避險基金投資組合中科技股相對於 MSCI 世界指數的權重，已創下 5 年來新高，對全球資訊科技 (IT) 股票的押注，更是處於 2016 年高盛開始追蹤相關數據以來的最高紀錄。
這波投資浪潮主要受到人工智慧 (AI) 發展的推動。報告指出，投資者對 AI 的認知已從「帶動整個科技產業」，轉變為「AI 將產生明確的贏家與輸家」。在 2026 年第二季初期，避險基金與共同基金展現出明顯的策略調整：大舉撤出傳統軟體服務公司，轉向半導體子產業。
這種轉移源於市場擔心傳統軟體 (如辦公室產品、HR 服務等) 會因 AI 的顛覆性發展而受損。數據顯示，費城半導體指數 (SOX-US) 今年以來飆升了 72.3%，而軟體業 ETF(IGV-US) 則下跌了 11.1%。
儘管美國與伊朗之間的戰爭帶來地緣政治動盪，且通膨導致全球利率上升壓力增加，但半導體與晶片製造商似乎對這些負面因素具有免疫力。避險基金上周以近三個月來最快的速度掃入科技股，買盤主要集中在北美與亞洲新興市場，並透過回補空單與建立看漲部位來進行操作。
在具體標的方面，分析顯示避險基金減少了對微軟 (MSFT-US) 及多數「美股七巨頭」成員的持股，但淨增持了 Meta(META-US) 與蘋果 (AAPL-US)。
在半導體領域，Lam Research(LRCX-US)、Applied Materials (AMAT-US) 與 ASML(ASML-US) 是避險基金加碼的重點對象；而共同基金則傾向於加碼 Intel (INTC-US) 與 Sitime(SITM-US)。
- AI 產值噴發，你的布局跟上了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 高盛警告AI動能交易降溫！「戰後行情」解析：看好醫療、金融與國防股
- 外資連12賣韓股！上周淨賣超三星、SK海力士2435億台幣 專家：槓桿ETF上路恐加劇市場波動
- AI記憶體牆突破在望？HBM分離封裝＋光學互連成GPU新架構主流方向
- AI相關產品將佔半壁江山！摩根士丹利：2030年全球半導體市場產值衝1.5兆美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇