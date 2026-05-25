高盛：押注AI贏家 避險基金科技股部位創多年新高

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-25 19:10

根據高盛最新發布的客戶報告，避險基金對科技股的熱情，已將其部位推升至高點。截至 2026 年 5 月，避險基金投資組合中科技股相對於 MSCI 世界指數的權重，已創下 5 年來新高，對全球資訊科技 (IT) 股票的押注，更是處於 2016 年高盛開始追蹤相關數據以來的最高紀錄。

高盛：押注AI贏家 避險基金科技股部位創高(圖:shutterstock)

這波投資浪潮主要受到人工智慧 (AI) 發展的推動。報告指出，投資者對 AI 的認知已從「帶動整個科技產業」，轉變為「AI 將產生明確的贏家與輸家」。在 2026 年第二季初期，避險基金與共同基金展現出明顯的策略調整：大舉撤出傳統軟體服務公司，轉向半導體子產業。

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這種轉移源於市場擔心傳統軟體 (如辦公室產品、HR 服務等) 會因 AI 的顛覆性發展而受損。數據顯示，費城半導體指數 (SOX-US) 今年以來飆升了 72.3%，而軟體業 ETF(IGV-US) 則下跌了 11.1%。