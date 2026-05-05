馬斯克「求和未果」？OpenAI世紀審判 總裁布羅克曼300億美元身家曝光

鉅亨網新聞中心 2026-05-05 14:40

在馬斯克 (Elon Musk) 控告 OpenAI 的世紀訴訟案中，OpenAI 共同創辦人兼總裁布羅克曼 (Greg Brockman) 周一 (4 日) 出庭作證，披露其在公司的持股價值已接近 300 億美元。

OpenAI世紀審判 總裁布羅克曼300億美元身家曝光(圖:shutterstock)

這場在加州奧克蘭聯邦法院進行的審判，不僅揭開了人工智慧巨頭背後的財富分配，更讓 OpenAI 阿特曼 (Sam Altman) 等核心領導層之間的複雜利益網路浮出水面。

‌



馬斯克「求和未果」發出威脅

庭審中一段插曲引發關注，因 OpenAI 律師團隊試圖將一段馬斯克的簡訊作為證據，證明其訴訟動機是打擊競爭對手。簡訊顯示，馬斯克在開庭前夕曾主動試探和解可能性，但在未獲布羅克曼明確答覆後轉而威脅稱：「這周結束前，你和山姆 (阿特曼) 將成為美國最遭人恨的兩個男人」。

然而，主審法官最終裁定該簡訊不予呈堂。

OpenAI 方面堅稱馬斯克是因為自己成立的 AI 公司 xAI 進度落後，才利用法律手段干擾競爭對手。布羅克曼也指出，馬斯克當年離開董事會時，曾威脅要在特斯拉內部創建競爭性的 AI 實驗室，且特斯拉從未考慮過開源或轉型為非營利組織。

零投入換取 300 億身家

布羅克曼在庭上承認，雖然他目前擁有的股權價值超過 200 億、接近 300 億美元，但他本人從未向 OpenAI 投入過任何個人資金。馬斯克的律師 Steven Molo 指出，布羅克曼曾於 2015 年在一封郵件中承諾捐款 10 萬美元以吸引其他捐助者，但布羅克曼隨後在質詢中坦承：「我最終並沒有捐款」。

Molo 在庭審中反覆強調，布羅克曼從一個分文未投的慈善機構中收獲了巨額財富。他甚至挖出布羅克曼 2017 年的個人日記，內容提到「從財務角度，什麼能讓我達到 10 億美元？」藉此暗示布羅克曼創辦 OpenAI 的真實動機包含對個人財富的渴望，而非純粹的公益使命。

對此，布羅克曼辯稱金錢始終是次要的，使命才是首位。

與阿特曼的利益糾葛與關聯投資

庭審揭露了布羅克曼與執行長阿特曼之間深層的財務聯繫。布羅克曼持有阿特曼家族辦公室 (Family Office) 的股份，這是在 2017 年由阿特曼贈予的，當時價值約 1,000 萬美元。馬斯克的法律團隊認為，這種安排使布羅克曼對阿特曼產生了更強的忠誠度，進而損害了他作為受託人的獨立性。