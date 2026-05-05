鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-05 14:55

根據《巴隆周刊》報導，英特爾股價今年以來已累計上漲約 160%，其中大部分漲幅集中於近一個月內。然而，連番急漲之後，股價近日開始出現震盪整理。

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分析指出，投資人一方面對上週各大人工智慧（AI）超大規模數據中心業者公布的強勁財報感到振奮，另一方面卻也憂慮 AI 泡沫或將提早破滅，多空情緒相互角力。

去年 8 月，美國政府宣布對英特爾取得相當於 10% 的實質持股，一躍成為這家美國本土晶片巨頭的最大單一投資方。

消息公布後，基於英特爾生產的晶片廣泛應用於 AI 資料中心，英特爾股價迄今已累計上漲逾四倍。

英特爾股價近幾週走勢波動劇烈。4 月 23 日財報優於預期後，股價單週勁揚 24%；上週三再度跳漲 12%，週四雖小幅回落，週五隨即反彈上漲 5%，並以每股 99.62 美元創下歷史收盤新高紀錄。