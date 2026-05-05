鉅亨網編譯莊閔棻
英特爾 (INTC-US) 股價週一（4 日）出現回落，收跌約 3.9%，報每股 95.78 美元，結束了近期一段凌厲的漲勢。不過，分析認為，英特爾未來幾個季度業績仍有望進一步超出預期。
根據《巴隆周刊》報導，英特爾股價今年以來已累計上漲約 160%，其中大部分漲幅集中於近一個月內。然而，連番急漲之後，股價近日開始出現震盪整理。
分析指出，投資人一方面對上週各大人工智慧（AI）超大規模數據中心業者公布的強勁財報感到振奮，另一方面卻也憂慮 AI 泡沫或將提早破滅，多空情緒相互角力。
去年 8 月，美國政府宣布對英特爾取得相當於 10% 的實質持股，一躍成為這家美國本土晶片巨頭的最大單一投資方。
消息公布後，基於英特爾生產的晶片廣泛應用於 AI 資料中心，英特爾股價迄今已累計上漲逾四倍。
英特爾股價近幾週走勢波動劇烈。4 月 23 日財報優於預期後，股價單週勁揚 24%；上週三再度跳漲 12%，週四雖小幅回落，週五隨即反彈上漲 5%，並以每股 99.62 美元創下歷史收盤新高紀錄。
滙豐銀行（HSBC）分析師週一在研究報告中表示：「鑑於英特爾擁有自有晶圓代工產能，我們預期未來幾個季度業績有望進一步超出預期。因此，隨著出貨量成長帶來的利多，英特爾有機會相對於超微半導體 (AMD-US)，逐步收復其在伺服器 CPU 市場的市占率。」
報導分析指出，對於長期持有該股的投資人而言，英特爾的這波上漲固然可觀，但目前的波動並不令人意外，因為市場正權衡，是要繼續持有以期待更高報酬，還是趁勢先行獲利了結。
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