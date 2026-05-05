鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-05 17:30

大概 10 天前，一架塗著 SpaceX 標誌專機從紐約紐瓦克機場載著近 200 位華爾街頂級基金投資人飛往德州，展開為期數天的重磅路演，飛機甚至因人滿為患而無法容納所有想登機的人員。

這股熱潮背後，是馬斯克旗下這家火箭與 AI 公司即將到來的大型 IPO，一旦上市料將直接躋身全球市值前十大公司，潛在估值高達 1.5 兆美元。

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這場資本盛宴正迫使基金經理人進行一連串連鎖決策，先確定想認購多少 SpaceX 股份、估算實際能拿到額度，再動用現金或拋售既有持股籌資，最後在新股納入後重新平衡投資組合。

目前最可能被減持的標的，正是 Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta、微軟、輝達和特斯拉等美股 7 巨頭。

今年雖一度承壓，但這 7 家公司上月強彈，彭博 Mag 7 總回報指數單月上漲 14%，今年迄今漲約 2%。

管理 120 億美元 T. Rowe Price 科技基金的 Tony Wang 表示，他思考 SpaceX IPO 的買賣決策「是在 Mag 7 語境下」進行的，核心考量是「哪個風險調整後回報最大」。他最大持股包含蘋果、輝達和博通，但不願透露具體調整計畫，僅稱其他經理人恐從這類市值大、高流動性標的中減碼。

此外，基金行業集中度限制也是結構性因素，科技股目前佔大盤成長型基金持倉約三分之二，SpaceX 加入將進一步推高比例，部分基金若想買入，勢必削減現有科技部位。

也有人討論減持 SpaceX 直接競爭領域如傳統航太與國防類股，近期下跌的科技股更成為「稅損收割」理想標的，例如微軟自去年 10 月高點以來已跌約 25%。

資金持續流入被動型指數基金、流出主動管理基金的大趨勢，讓籌資博弈更複雜。指數基金在 SpaceX 納入指數前不會買入，而面臨贖回的主動經理人已在賣股應對，若還想參與 IPO，拋售壓力只會更大。

高盛上周出具研究報告指出，在歷史大型 IPO 前，美國共同基金通常會提高現金比重，但今年尚未出現這種情況，但也提醒大型 IPO 通常不會對大型股表現產生顯著衝擊。

持有特斯拉者則面臨更多抉擇，Gerber Kawasaki 的 Ross Gerber 認為， SpaceX IPO 將促使投資人拋售特斯拉，「許多特斯拉投資人想擁有 SpaceX，會賣掉部分特斯拉來買 SpaceX」。

特斯拉今年已因電動車銷量不如預期下跌 11%，Gerber 本身已持有 SpaceX 股份，打算在 IPO 後盡快出售部分持股。他認為，SpaceX 估值應低於目前 1.25 兆美元的私募水準。

公開市場投資人的強勁需求，也可能讓 SpaceX 現有股東受惠，有望在通常六個月鎖定期前獲准提前出售股份，但具體時間與規模尚未明朗。