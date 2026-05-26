鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-26 11:16

知情的美國官員透露，美國情報顯示，伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）目前藏身於一處未公開地點，對外聯繫幾近斷絕，外界須透過錯綜複雜的信差網路，方能將訊息傳遞至其手中，成為美伊談判的一大阻礙。

根據《CBS》報導，獲准與川普政府接觸的伊朗官員，在其國內政府體系內部一直面臨溝通困難，而這也是潛在伊朗協議以及過去相關協議細節遲遲難以浮現的核心原因之一。

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兩名官員表示，當美方提出協議內容草案時，由於難以及時聯繫到最高領袖，往往會導致美方回應出現長時間延遲。白宮發言人則拒絕就最高領袖的行蹤或伊方通訊方式置評。

穆吉塔巴在美以聯合軍事行動「史詩怒火行動」中受傷後，採取了極端的安全措施，以避免重蹈其父、已故最高領袖哈米尼的覆轍。

哈米尼自 1989 年起掌權伊朗，於今年 2 月 28 日在美以空襲中身亡。自戰事爆發前迄今，穆吉塔巴從未公開露面或發表聲明。

一名官員指出，美以兩國從伊朗政府內部取得的情報，已使其得以鎖定並消滅大批伊朗高層領導人。

目前，伊朗多數領導人幾乎不見天日，長期蟄伏於高度設防的地下碉堡，並盡可能避免相互通話。一名官員形容：「看他們試圖搞清楚如何彼此溝通，幾乎就像在看情境喜劇一樣。他們完全被搞得焦頭爛額。」

在所有人之中，最高領袖的防護措施最為嚴密。依照設計，即便是伊朗政府高層官員，也不知道他的藏身之處，更無法與他直接聯繫。所有訊息均須透過一套專門建立的信差網路轉傳，目的正是為了隱匿其位置。

一名官員解釋：「這就是為什麼你會聽到有人說『最高領袖已同意協議框架』，或『我們仍在等待最終條款的回音』。他所接收到的每一條訊息都有時間落差，回覆的延遲相當可觀。」