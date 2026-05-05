鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-05 14:22

美國川普政府週一（4 日）宣布啟動「自由計畫」（Project Freedom），旨在恢復荷姆茲海峽的航行自由，並宣稱已成功引導兩艘美國船隻通過該海峽。然而，市場對此反應冷淡，油價不跌反漲，顯示外界對這項計畫能否真正解除中東能源危機，抱持高度懷疑。

川普「自由計畫」失靈？CNN：揭市場不買帳「三大」原因。(圖：REUTERS/TPG)

根據《CNN》報導，美國總統川普宣布「自由計畫」後，能源價格並未如預期下滑。國際油價期貨反而持續攀升，突破每桶 100 美元大關，並隨著中東地區船隻與能源設施遭到攻擊的消息傳出而進一步走高，外界對停火協議的持續性憂慮明顯加深。

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與此同時，汽油期貨價格同步上揚，預示消費者在加油站的負擔短期內將持續加重。

報導分析指出，市場的反應清楚表明：「自由計畫」恐難以解鎖積壓在中東的龐大能源出口量。

《CNN》指出，市場對「自由計畫」懷疑反映出一些現實：

一、並非護航任務：根據美國中央司令部說明，「自由計畫」將動員逾百架陸海基航空器及 1 萬 5 千名軍事人員，目標是「恢復荷姆茲海峽的航行自由」。

然而，美國官員向《CNN》證實，此計畫並不包含軍艦實際伴隨商船通過海峽的護航行動。

二、伊朗稱其違反停火協議： 伊朗官員對「自由計畫」迅速作出回應，主張此舉違反了與美國之間脆弱的停火協議，伊朗方面隨後似乎恢復了對區域內的攻擊行動。

三、航運業信心受挫： 伊朗在荷姆茲海峽布雷及攻擊過往船隻的行動，已嚴重衝擊航運業信心。多位航運高層對「自由計畫」的實際成效表示審慎，船東是否願意冒險嘗試通過海峽，目前仍是一大未知數。

風險顧問公司歐亞集團（Eurasia Group）在報告中直言，除非伊朗同意配合，或美國在區域內進行大規模海軍部署，否則「自由計畫」恐難以奏效。

該公司指出，此計畫短期內不會大幅提升荷姆茲海峽的船運量。

船舶管理公司 Anglo-Eastern 執行長 Bjørn Højgaard 也持相同看法。他表示：「要解除封鎖，必須雙方同意，而非單方面行動。任何一方都可以釋出訊號，表示願意讓部分船隻通行，但除非另一方在實際操作上接受，否則對海上的現實情況不會帶來實質改變。」