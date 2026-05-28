鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-28 13:19

南韓電池製造商 LG 新能源 (LGES) 周四 (28 日) 盤中大漲 16.56%，因其美國子公司敲定為 DTE Energy(DTE-US)密西根儲能計畫供應電池芯的合約，象徵 LG 新能源拓展美國儲能系統 (energy storage systems, ESS) 的努力再下一城。

LG Energy Solution Vertech 在新聞稿中表示，這項合作將涵蓋密西根州八項儲能專案，共計可提供 1.5GW 儲能容量、相當於 6GWh 電力儲存能力，可在電力供應過剩時進行儲能，並在需求高峰時向用戶供電。

‌



根據韓聯社的報導，這筆合約價值 16 億美元。

LG Energy Solution Vertech 執行長兼總裁 Park Jaehong 說：「隨著更多美國本土製造的儲能專案併入電網，我們也正為當地創造更多高階職位機會，以支援美國的能源需求。」

LG 新能源近年持續擴張美國儲能系統版圖，目前其在北美建立的 ESS 電池生產網路包括三座獨立工廠、兩座合資工廠。