川普厭倦美伊「沒有協議、沒有戰爭」僵局！官員：「自由計畫」恐成衝突開端

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-05 11:20

傳美國總統川普對伊朗「既沒有協議、也沒有開戰」的僵局感到厭倦。然而，為了打破這種局面，他下令展開的行動，最終卻可能再次把局勢推回戰爭邊緣。

川普厭倦美伊「沒有協議、沒有戰爭」僵局。(圖：Shutterstock)

根據《Axios》報導，美國高級官員透露，川普的核心訴求清晰而強烈：「總統要的是行動，他不想原地踏步，他要的是施壓，他要的是一份協議。」

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上週四（30 日），美國中央司令部司令庫珀（Brad Cooper）向川普提交了一份強硬計畫，建議直接派遣海軍艦艇強行打通荷姆茲海峽。

一名知情的美國官員表示，依照該計畫，若伊朗採取行動，美方將摧毀其發射的飛彈或出動的快艇；若伊朗進一步升高局勢、攻擊波斯灣國家，美國則將全面恢復戰事。

然而川普在最後關頭踩了煞車，選擇了相對審慎的路線。不過，分析指出，此版本在短期內引發升級衝突的風險較低，但也可能使僵局大致維持不變。

自本週一（4 日）起，美國海軍正式啟動「自由計畫」（Project Freedom），協助美國籍及其他商船通過海峽，提供航行建議並在伊朗發動攻擊時隨時介入，但目前並無全面護航的計畫，艦艇僅「在附近待命」，同時搭配美軍軍機支援。

此次行動軍事規模龐大，動用導彈驅逐艦、無人機、超過 100 架海空軍機，以及約 1.5 萬名部隊參與。美方同時調整交戰規則，授權美軍對威脅過往船隻的伊朗革命衛隊快艇或飛彈陣地採取即時打擊。

該消息人士表示，這項「人道」任務旨在解救受困於荷姆茲海峽的船隻，其用意在於「如果伊朗採取行動，他們將成為加害方，而我們也將因此具備採取行動的正當性」。

不過，一位接近川普的消息人士將此描述為「可能導致與伊朗發生衝突的進程的開始」。另一方面，伊朗的反應將成為決定「自由計畫」後續發展方向的關鍵因素。

伊朗方面則反應強烈。過去一週，伊朗幾乎每天攻擊試圖通過海峽的船隻。伊朗國會國家安全委員會主席阿齊茲隨即在社群媒體上發出警告，聲稱任何美方干預荷姆茲海峽新海事管制的行為，均視同「違反停火協議」，並強調海峽絕非川普所能掌控。

伊朗武裝部隊亦發表聲明，指美方行動只會使局勢更加複雜，並呼籲所有商船及油輪在未經伊朗軍方協調的情況下，不得擅自通過海峽。

週一稍晚，數艘美國海軍艦艇從阿拉伯海向海峽方向移動。親伊朗革命衛隊的法爾斯通訊社隨即宣稱有兩枚伊朗飛彈擊中美國軍艦，但美國中央司令部予以否認。

值得注意的是，儘管局勢劍拔弩張，外交管道尚未完全斷線。川普特使庫許納（Jared Kushner）與威特科夫（Steve Witkoff）仍持續與伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）交換協議草案。

然而談判陷入膠著。一名美國高級官員坦言：「談判在進行，提案也有往來，但我們不滿意他們的，他們也不滿意我們的。」

他並指出，伊朗最高領袖現況不明，加上訊息須人工傳遞至偏遠藏匿處，大幅拖慢了進程。