鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-05 19:50

全球最大的牛肉出口國巴西，即將用盡其對最大買家中國的年度牛肉出口配額。這項貿易危機源於中國政府在 2026 年初為了保護國內農民與生產者，開始實施牛肉進口配額制度。

由於巴西肉類包裝商在年初大量衝刺出貨，分析師與產業數據顯示，這項年度限額預計在今年上半年結束前就會用完。一旦超過配額，任何額外的出口量都將面臨 55% 的高額關稅，這極可能導致巴西對中國的牛肉貿易陷入停滯。

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業界人士指出，這種情況對供應鏈來說是前所未有的挑戰，並已造成市場壓力，預計巴西國內的屠宰量將會放緩。據估計，巴西加工廠最快可能在 5 月中旬或 6 月就會停止處理針對中國市場的牛肉。

然而，這對中國以外的消費者而言可能是個好消息。隨著肉類包裝商尋求其他市場，原本銷往中國的供應量可能轉向他處，有望緩解全球居高不下的肉價。其中，美國將是關鍵市場，因為北美正處於嚴重的活牛短缺，牛肉價格持續走高，對進口需求強勁。