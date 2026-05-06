鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-06 18:00

Meta 股價近期持續低迷，週二 (5 日) 收低 0.9% 至 604.96 美元，本益比徘徊近三年低點，但專家指出，Meta 看似估值便宜，背後卻可能隱藏著市場的警示信號。

本益比跌至近三年低！Meta股價看似便宜 其實是投資陷阱？(圖:shutterstock)

《華爾街日報》報導，這家社群媒體巨頭當前遠期本益比約 18 倍，不僅低於其他大型科技同業，與谷歌母公司 Alphabet 的估值差距更擴大至 2022 年來最高。

‌



表面上看來，Meta 廣告業務仍高速增長，今年第一季營收年增 33%，AI 驅動的精準投放使廣告點擊後轉換率提升 6%，廣告價格同步上漲。

雖然 Meta 是目前大型科技業中利用 AI 提振廣告銷售最成功的企業，但用戶成長已出現隱憂。

今年首季，臉書、Instagram、WhatsApp 和 Messenger 日活用戶 (DAU) 超過 35 億，年增 4%，但較上季下滑，是 Meta 自 2019 年披露該指標以來首見，缺乏持續用戶成長，AI 對廣告的提振終將觸頂。

更深的隱患在於，Meta 幾乎無廣告外的實質業務。亞馬遜有雲端服務與電商、微軟有企業軟體、谷歌有雲業務，可作為廣告逆風時的緩衆，Meta 則無。AI 智慧眼鏡雖是成長最快的非廣告產品，但短期難取代手機或大幅貢獻營收。Meta 執行長祖克柏其他嘗試如視訊通話裝置、VR 頭戴設備多已失敗。

財務面同樣承壓。Meta 上週財報後股價重挫，導火線是今年資本支出計畫上調約百億至 1350 億美元，同時大舉舉債，第一季末長期債務超 570 億美元，較 2022 年底 AI 熱潮初期時的 100 億美元左右暴增，還不包括剛發行的 250 億美元債券，以及路易斯安那州 270 億美元資料中心的表外融資。

New Street Research 分析師 Pierre Ferragu 指出，Meta 今年預估現金支出增速明顯超過營收增速，「支出超出承受能力」。

AI 賽局中 Meta 也居於劣勢，上月發布新模型 Muse Spark 直接競爭，但背後是巨額投入與戰略多次調整，仍落後對手。

法律風險同時上。澳洲去年 12 月立法禁止 16 歲以下使用社群媒體，美國法院近期在社群媒體成癮與未成年人傷害案件中接連判 Meta 敗訴，預料引發更多訴訟，這些難量化的風險恐實質衝擊業務與用戶增長。