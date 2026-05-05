鉅亨網新聞中心 2026-05-05 13:00

紐約時報周一 (4 日) 引述知情官員說法報導，美國總統川普正考慮在新的人工智慧 (AI) 模型公開發表前，先引入政府審核機制。

官員透露，美國政府正討論一項行政命令，擬成立一個由科技業高層與政府官員組成的 AI 工作小組，共同研議潛在的監管程序。不過，白宮官員拒絕證實或否認該報導。

‌



據了解，白宮正考慮為新 AI 模型建立一套正式的政府審核流程。《紐約時報》指出，這項轉變可能是和 Anthropic 最新模型「Mythos」有關，資安專家警告，Mythos 具備極高水準的編碼能力，可能大幅強化複雜的網路攻擊，並展現出前所未見的資安漏洞識別與利用能力。

知情人士透露，白宮官員上周已與 Anthropic、Google 以及 OpenAI 的高層會面，討論部分計畫內容。

若此舉成真，將是川普立場的重大翻轉，他原本支持不干預政策。川普去年 7 月曾發布 AI 藍圖，旨在放寬環境限制並大幅擴張對盟國的 AI 出口，以維持美國抗衡中國的技術優勢。

科技業與政府內部人士透露，這項潛在的審核流程，可能效法英國正在開發的模式。英國已有數個政府機構被指派負責驗證 AI 模型是否符合特定的安全標準。

事實上，川普在 2025 年上任首日就廢除拜登於 2023 年簽署的行政命令。拜登時期的行政命令要求開發商在發布可能危害國安、經濟或公共安全的 AI 系統之前，必須根據《國防生產法》(Defense Production Act) 與政府分享安全測試結果，目的在降低 AI 對消費者、勞工及國家安全帶來的風險