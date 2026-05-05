鉅亨網編譯余曉惠
美國股市周一 (4 日) 回落，但標普 500 指數與那斯達克綜合指數仍維持在歷史高點附近，在市場前景風險環伺的情況下，一名華爾街老將認為投資人仍應保持定力。
美股三大指數周一全面收黑，道瓊工業指數下跌 1.13%，那斯達克綜合指數下跌 0.19%，標普 500 指數下跌 0.41%。周一的拋售很普遍，標普 500 指數的 11 個類股中有 10 個收低。
Truist Advisory Services 投資長 Keith Lerner 表示，基本面仍支撐股價續漲，第 1 季驚人的獲利成長已幫助投資人重拾信心，相信企業獲利將持續快速增長。
Lerner 說：「儘管疑慮揮之不去，但在強勁企業獲利的推動下，這個『特氟龍市場』(teflon market) 已展現韌性。」鐵氟龍形容這個市場抗跌、具韌性。
1、油價雖高，但仍低於經通膨調整後的高峰
油價上漲已波及全球市場，不僅壓低日元等貨幣，也推升包括美債在內的全球政府債券殖利率。
然而，美股、甚至是日本與南韓等亞洲市場，並未受油價衝擊太大影響。一個可能的解釋是：全球消費者在不久前才經歷過更高的油價。雖然近期油價漲勢確實迅猛，但美國交易的西德州原油 (WTI)，距離經通膨調整後的歷史高點仍有段距離。
根據 FactSet 數據，美國基準的西德州中級原油 (WTI) 曾在 2008 年達到每桶 140 美元以上。而目前交易最熱絡的合約，在周一下午報每桶 105.16 美元。
2、企業獲利上修幅度史上最強
全球能源價格飆升，並未阻礙華爾街分析師上修 2026 年企業獲利預測。到目前為止，今年以來的企業獲利上修的速度，已達近年最強勁的時期之一。
3、科技股尚未過度擴張
美國科技股仍是支撐大盤的關鍵支柱。儘管有人警告市場過度集中可能使投資人面對回檔時處境脆弱，但 Lerner 指出，相對於歷史，科技產業的估值並未顯得過高：標普 500 資訊科技 (IT) 類股的預估本益比 (forward P/E) 為 23.7 倍，遠低於近期的高點。
4、營運利潤率接近歷史新高
美股在面對油價與債券殖利率上升仍能保持穩定，還有一個原因在於：企業利潤率遠高於過去十年平均水準，且正逼近疫情時期的紀錄高點。
不過在此同時，Lerner 強調投資人應監控兩大風險：原油價格持續上漲，以及債券殖利率走升，這兩者仍可能破壞股市的漲勢。
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