鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-05 11:03

美股回檔無礙多頭！Truist點出四道防護牆 讓「特氟龍市場」不沾利空 (圖:Reuters/TPG)

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Truist Advisory Services 投資長 Keith Lerner 表示，基本面仍支撐股價續漲，第 1 季驚人的獲利成長已幫助投資人重拾信心，相信企業獲利將持續快速增長。

Lerner 說：「儘管疑慮揮之不去，但在強勁企業獲利的推動下，這個『特氟龍市場』(teflon market) 已展現韌性。」鐵氟龍形容這個市場抗跌、具韌性。

1、油價雖高，但仍低於經通膨調整後的高峰

然而，美股、甚至是日本與南韓等亞洲市場，並未受油價衝擊太大影響。一個可能的解釋是：全球消費者在不久前才經歷過更高的油價。雖然近期油價漲勢確實迅猛，但美國交易的西德州原油 (WTI)，距離經通膨調整後的歷史高點仍有段距離。

根據 FactSet 數據，美國基準的西德州中級原油 (WTI) 曾在 2008 年達到每桶 140 美元以上。而目前交易最熱絡的合約，在周一下午報每桶 105.16 美元。

2、企業獲利上修幅度史上最強

全球能源價格飆升，並未阻礙華爾街分析師上修 2026 年企業獲利預測。到目前為止，今年以來的企業獲利上修的速度，已達近年最強勁的時期之一。

3、科技股尚未過度擴張

美國科技股仍是支撐大盤的關鍵支柱。儘管有人警告市場過度集中可能使投資人面對回檔時處境脆弱，但 Lerner 指出，相對於歷史，科技產業的估值並未顯得過高：標普 500 資訊科技 (IT) 類股的預估本益比 (forward P/E) 為 23.7 倍，遠低於近期的高點。

4、營運利潤率接近歷史新高

美股在面對油價與債券殖利率上升仍能保持穩定，還有一個原因在於：企業利潤率遠高於過去十年平均水準，且正逼近疫情時期的紀錄高點。